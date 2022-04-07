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【世青奪金】鄭鐵男世青賽U17花劍稱冠　全勝姿態摘下香港史上第4金

社會 00:40 2022/04/07

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鄭鐵男世青賽U17花劍稱冠，以全勝姿態摘下香港史上第4金。(國際擊劍總會fb圖片)

香港年青劍手鄭鐵男於杜拜舉行的世界青少年錦標賽U17花劍決賽以15：6大勝對手，全勝姿態奪取金牌，繼張家朗後第二位奪得世青冠軍的男子花劍港將，亦是香港歷來第四位世青冠軍。

鄭鐵男(左)世青賽U17花劍稱冠，以全勝姿態摘下香港史上第4金。(國際擊劍總會fb圖片)

據報，鄭鐵男於U17小組賽取得6戰全勝，總成績第7名晉級淘汰賽，順利晉級後於4強以15：13險勝美國對手Andrew Chen，坐銀望金。決賽迎戰德國劍手Ruben Lindner，首局僅以4：3領先，第二局大幅領先下，以14：6拋離對手，最終在第三局取下決勝一分，以15：6大勝奪金。

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鄭鐵男是首位奪得U17組別男花冠軍的香港劍手，香港此前共出產3位世青賽冠軍，張家朗於2017年在U20組別奪冠；其餘2名世青冠軍分別為佩劍張藝馨（2013年）及重劍佘繕妡（2018年）。

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責任編輯　李志強

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