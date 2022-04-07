【消費券1萬】政府今日起派發首輪消費券　市民到港鐵拍卡領取

▲ 消費券第一階段發放 。（林宇翔攝）

政府於今日（7日）開始派發首輪5000元電子消費券，透過八達通收取的消費券會分兩期發放，市民當天開始可以拍卡收取首期4,000元的消費券；使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK帳戶收取消費券的市民，將會收到一張有效期至10月31日、金額5,000元的消費券。

市民在港鐵太古站排隊領取消費券。

▲ （林宇翔攝）

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記者：余思嵐