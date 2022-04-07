【封區檢測】發現多宗陽性檢測個案　九龍灣彩薈閣及屯門定康樓圍封強檢【不斷更新】

▲ （林宇翔攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，每日確診數目仍在高水平，社區仍有多條傳播鏈，呼籲市民切勿鬆懈。

【16:00】屯門安定邨定康樓圍封強檢

屯門安定邨定康樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

目標是在明日（8日）約中午12時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:00】九龍灣彩興苑彩薈閣圍封強檢

九龍灣彩興苑彩薈閣發現多宗曾在上址居住的陽性檢測個案，涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午3時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上9時前接受檢測。政府目標是在明日中午12時前完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【12:07】屯門欣田邨逸田樓約0.89%住戶染疫

屯門欣田邨逸田樓約中午12時完成強制檢測行動。其間約1,120名身處「受限區域」內的人士接受了檢測，當中發現10宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約590戶，當中62戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。政府也共檢查了約300名受檢人士的檢測報告，並發現有60人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【11:35】鑽石山宏景花園第三座約2.6%住戶染疫

鑽石山宏景花園第三座約874名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現23宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、消毒用品、快速抗原測試套裝和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪390戶，當中17戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。政府也共檢查了400名受檢人士的檢測報告，發現有24人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

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責任編輯：TOPick港聞組