【爆竊案】荃灣涉盜竊夾公仔店零件現金及獎品　警方拘捕2人

▲ 非涉案公仔機店鋪。（資料圖片）

警方今日（7日）表示，拘捕2人涉盜竊夾公仔機店一批夾公仔機零件及獎品，店主損失約15萬元。

警方指，本月3日接獲荃灣青山公路份你號一夾公仔機店鋪負責人報案，指該店鋪內一批夾公仔機零件及獎品被盜竊。人員經深入調查後，於本周二（5日）拘捕2名分別26歲及19歲的本地男子涉嫌爆竊，並於旺角區一單位搜獲約6萬元夾公仔機零件。兩名被捕男子已獲保釋候查，須於5月上旬向警方報到。

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責任編輯：余思嵐