【第五波疫情】目前暫未有政務司司長署任安排　稍後將重新任命資格審查委員會主席【不斷更新】

▲ 特首林鄭月娥。

行政長官林鄭月娥今早（7日）繼續主持例行的抗疫記者會。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

【11:54】

一般若主要官員未能履行責任，政府行政安排的署任，不是實任的安排。署任安排一併處理夠適合，又指目前無政務司司長，工作仍能進行。

【11:50】

被問到會否支持李家超選特首，羅致光表示，不會評論個別官員的表現，只會評論政策，作為問責官員，亦不會評論過去及現在的同事。

【11:45】

「保就業2022」不會出現「肥上瘦下」情況，今次8,000元補貼一定會交到僱員身上。她又指，上次計劃亦無工資上限。

【11:42】

林鄭說，不連任是其自己決定，歡迎自己的親友及支持者給予回應，但不需要任何政府官員或中央給予正式回應。

【11:40】

林鄭指，第五波疫情，至今仍有措施減少輸入個案，並透過社交距離措施減少本地感染，但不代表政府不會持續檢視政策。她說，自港府4月起取消9個禁飛令以來，不少港人成功抵達香港，港府會持續審視政策及作出完善。

【11:35】

被問及是否支持政務司司長李家超參選。林鄭重申，不會評論第六任行政長官的事宜，她唯一有責任就是順利舉行特首選舉工作。

她又指，任免需由中央人民政府批准，目前暫未政務司司長署任安排。資格審查委員會主席會稍後重新作出任命。

【11:30】

勞工及福利局局長羅致光指，不少工會收到會員求助。他提醒，當僱員因為確診而需要接受隔離，在檢疫或隔離期間應該被視為病假，僱員可按其勞工合約或勞工條例獲得病假福利。詳情即看 : 【下一頁】

就僱員因接受檢疫未能回到工作崗位，法律現時有不清晰地方，呼籲僱主諒解僱員情況。

【11:25】

何佩玲表示，5個服務中心於截止申請前4天延長服務時間，呼籲市民有需要撥打熱線求助。

【11:20】

政策創新與統籌辦事處總監何佩玲指，臨時失業援助至今接獲36萬宗申請，其中6萬人獲批，下周二起陸續收款，明天起網上查詢申請情況。詳情即看 : 【下一頁】

【11:15】

如企業人數不足100人，全部行業均可申請補貼。完善計劃後，計劃以下行業只針對大型企業：



1. 大型醫療集團，私營診所等

2. 只針對大型承建商「大判」

僱主數目無大分別，約是16萬，受惠僱員由130萬大幅上升至約174萬人，涉及390億元財政負擔，連同防疫抗疫基金，立法會財委會須審批相關開支達430億元。

【11:10】

「保就業2022」自3月18日開始諮詢工作，其中一個諮詢會議於3月25日網處舉行，超過100名業界代表參與，意見主要是6大方面。詳情即看 : 【下一頁】

1. 放寬合資格領取補貼的僱員工資上限（工資補貼只限月入低於3萬元的僱員），未來將不設合資格僱員工資上限。

2. 資助員工基數可改以去年第四季為準

3. 每間企業最多可申請1,000名受惠僱員

4. 剔除名單涵概的不受影響企業，現改為受限名單，每間企業均可申請，但不能申請超過100名僱員，當局亦會細化行業，包括建造界

5. 「保就業2022」增設半額資助，照顧兼職及臨時工，所得補貼為4,000元

6. 涵蓋自僱人士及65歲以上僱員

【11:00】

林鄭今日交代兩項最新支援措施的最新就進展。臨時朱業支援3月21日開持接受申請，距離截止日期只剩數天，呼籲有需要市民盡快申請。「保就業2022」將於4月12日舉行財務委員會審批計劃所需撥款。

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記者：TOPick 港聞組