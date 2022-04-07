【安心復出】許志安加盟環球後首度亮相　安仔自彈自唱圈中人夫紛紛讚好

▲ 許志安加盟環球後首度亮相，自彈自唱獲圈中人夫讚好。

歌手許志安（安仔）於2019年爆出「安心事件」後形象一落千仗，即使曾經赴台灣拍劇，但未見事業起息。直到上月宣布獲得「翻身」機會，加盟環球唱片與譚詠麟、張學友、陳奕迅做同事「重新出發」。

近日安仔在社交網站貼出自彈自唱的照片，昨日（4月6日）更罕有「露面」，為復出作準備。

【安心復出】許志安簽約環球回歸樂壇 跟譚校長陳奕迅同門重新出發

▲ （instagram圖片）

【安心出行】偷食黃心穎兩年後重新出發 許志安戴婚戒台灣復工拍劇

轉會入環球

現年54歲的許志安前年爆出「安心事件」成全城熱話，因為背妻搭上黃心穎令二人不只形象破產，事業幾乎一舖清袋。獲太太鄭秀文原諒的安仔在記者會上聲淚俱下承認自己是「壞咗嘅人」，信誓旦旦會自我反省。

沉寂一段時間後，安仔曾先後現先節目《Chill Club》獻唱及到台灣拍劇，但似乎仍難挽救他的事業。

直到上月，有消息指安仔跟太陽娛樂的合約即將屆滿，曾與安仔共事的環球唱片（大中華區）董事總經理黃劍濤有意拉攏，把安仔收歸環球唱片旗下，給他重新出發的機會。

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自彈自唱試水溫

前日及昨日連續兩日，安仔再次於個人IG試水溫。安仔前日上載彈琴影片，左手無名指上的婚戒非常搶眼。而昨日他再上戴一段自彈自唱的影片，今次則把鏡頭轉向自己，久未露面的他有點憔悴，但唱功仍然穩定。

圈中好友留言給予鼓勵，除了周慧敏，還有圈中出名的好老公張繼聰和森心，而因為背妻偷食事件而避走英國的細So（蘇耀宗）亦有讚好影片。

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