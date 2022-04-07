【保就業計劃】新一輪保就業計劃就6項建議作修訂　將不設僱員月薪上限及增設半額資助

行政長官林鄭月娥今早（7日）繼續主持例行的抗疫記者會，出席官員包括勞工及福利局局長羅致光、政策創新與統籌辦事處總監何珮玲。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

林鄭月娥公布兩項支援就業措施最新進展，分別是臨時失業支援及新一輪保就業。她表示，新一輪保就業計劃將就業界6項建議作修改，預料受惠僱員將由130萬大幅上升至約174萬人，財政負擔由310億元上升390億元，連同防疫抗疫基金及10%應急款項，立法會財委會須審批相關開支達430億元。

1. 取消工資補貼月薪上限

原計劃中，工資補貼只限月入低於3萬元的僱員，每名全職僱員每月資助額劃一為8,000元。

林鄭月娥表示，鑑於社會意見及疫情嚴峻，以及部分初創企業請人不多但薪金較高，同意不設合資格僱員月薪上限。

2. 增加半額資助

散工或兼職僱員月薪介乎3,000至8,000元，可申請半額津貼，可獲補助一半工資。所得補貼為4,000元。

3. 僱主可提出獲資助僱員人數

原計劃中，政府建議參考上一次計劃的數據，以設定受惠僱員人數上限，即同一企業在2020年成功申請時的僱員總數如為1,000人，則此數目將是該企業今年保就業計劃受惠僱員人數的上限。

林鄭月娥表示，原想沿用2020年數據以盡快發放津貼，但過去一年香港經濟有大變化，2021年經濟恢復較好，有行業擴張，用2020年數據是較低基數。故新修訂會容許僱主自行決定選用2020年數據，或2021年第4季實際聘用人數作合資格僱員上限。

4. 最多1,000名僱員可獲工資補貼

林鄭月娥表示，因本輪保就業計劃聚焦中小企，受惠僱員人數需設上限，最多1,000名僱員可獲工資補貼。

5. 剔除名單改稱為受限名單 受限名單行業可受惠

原訂新一輪計劃會剔除大型連鎖超級市場、大型藥房、物業管理公司、銀行、金融機構、速遞派送公司、電訊商等行業。若名單內的有關企業僱員人數少於50人，仍可申請。

林鄭月娥表示，剔除名單將改稱為受限名單，屬受限名單的行業都可申請，但申請不能超過100名僱員，當局亦會細化行業，如上次被剔除的診所，只針對大型醫療集團、大型診所；建造界只針對總承建商等。

6. 自僱及65歲以上僱員可受惠

涵蓋自僱及65歲以上僱員，只要有強積金戶口紀錄，都可受惠。

最新熱門影片：【TOPick診症室】成人及兒童康復後常見久咳 中醫拆解寒燥咳湯水食療

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick 港聞組