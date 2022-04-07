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【僱傭條例】羅致光指僱員檢疫或強檢應得病假　僱主不能以有薪年假或無薪假抵銷

社會 11:42 2022/04/07

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勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今早（7日）繼續主持例行的抗疫記者會，出席官員包括勞工及福利局局長羅致光、政策創新與統籌辦事處總監何珮玲。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

羅致光指，留意近日不少工會收到求助，有僱員接受檢疫隔離而未獲僱主給予有薪病假。

羅致光提醒僱主，當僱員因確診而要接受隔離，僱主理應給予在僱傭條例下，法定僱員應得病假，否則可能違反僱傭條例而被檢控。僱傭條例對僱主發放有薪年假有明確規定，僱主不能單方面以僱員有薪年假或以無薪假抵銷病假，僱主如違反上述有關有薪年假規定，即屬違法，可以被刑事檢控。

羅致光續替，就檢疫或因接受強制檢測而未能回到工作崗位員工，雖然現法例有地方不清晰，但不等於僱主不需要負起相關責任。他指政府不希望需要上法庭解決爭議，鼓勵僱主體恤及諒解僱況，採取較為寬鬆的方法酌情處理僱員為遵守防疫要求缺勤而衍生的薪酬問題。

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記者：TOPick 港聞組

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