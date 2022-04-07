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【天氣預測】周末持續天晴炎熱　下周中期受東北季候風影響雲量增多

社會 10:17 2022/04/07

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本港地區今日天氣預測 天晴。（譚以諾攝）

天文台今日（7日）表示，受乾燥的大陸氣流影響，今日繼續陽光充沛，日間炎熱乾燥，惟需留意早晚溫差大，個別地區溫差可超過10度。除了在廣東沿岸有薄雲團外，現時在本港及南海北部雲量相當少。展望未來數天雲量少，持續天晴炎熱。

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天文台預測今日本港地區天晴，日間炎熱及乾燥，吹和緩東至東北風。展望未來數日持續天晴乾燥，日間炎熱，市區最高氣溫約28度。

根據9天天氣預測，周六及周日均天晴乾燥，日間炎熱。下周二部分時間有陽光，日間炎熱，部分地區能見度較低。下周三短暫時間有陽光，初時部分地區能見度較低，稍後有一兩陣驟雨。下周四則大致多雲，初時有一兩陣驟雨。

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責任編輯：余思嵐

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