【消費券1萬】 電器幫一連5日$999限定閃購　四大激賞享盡優惠

▲ 電器幫消費券限時優惠。

政府今日起發放新一輪電子消費券。輕電器網購平台電器幫ElecBoy由即日起至4月30日期間，為顧客呈獻消費券五大激賞，推出一連５日「會員限定閃購日」、過千件產品激減低至３折、加推優惠券折扣、激抵免運費優惠，以及支援合併付款！

電器幫亦支援三大支付平台，包括八達通Octopus、支付寶香港AlipayHK、Tap & Go拍住賞。

由4月7日至11日期間，電器幫將一連5日舉行「會員限定閃購日」，每日精選5件人氣產品進行限量閃購，包括廚電、家電、電腦、視聽娛樂、及美容及健康產品。只要於結帳時輸入指定閃購優惠碼，即可以閃購價$999帶走心水產品！ 優惠只限於閃購日開賣兩天或之前成功登記為電器幫會員之客人，詳情請參閱網站。

激賞1：一連5日$999閃購瘋狂搶

由4月7日至11日期間，電器幫將一連5日舉行「會員限定閃購日」，每日精選5件人氣產品進行限量閃購，包括廚電、家電、電腦、視聽娛樂、及美容及健康產品。只要於結帳時輸入指定閃購優惠碼，即可以閃購價$999帶走心水產品！

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激賞２：過千件熱賣產品破抵價勁減低至3折

電器幫精選五大產品類別進行破抵價勁減低至3折優惠，包括家庭及廚房電器、電子產品、電腦周邊產品、美容及個人護理產品、運動產品等皆應有盡用；涵蓋ASUS、Bose、Linksys、Nespresso、Panasonic 、Philips、TP-Link 、Toshiba、WHIRLPOOL、YA-MAN等人氣至潮品牌，滿足不同喜好及需要！

激賞3：加推優惠券折扣

買滿指定金額輸入優惠碼，即可享額外折扣。優惠碼同時適用於購買減價產品，優惠疊加、盡享折上折優惠！名額有限，先到先得，額滿即止。

‧買滿$1,000，輸入優惠碼CVA50即額外減$50

‧買滿$2,000，輸入優惠碼CVA100即額外減$100

‧買滿$3,000，輸入優惠碼CVA150即額外減$150 *每次購物只限使用一個優惠碼

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激賞4：激抵免運費優惠

電器幫特設多種送貨方式供顧客自由選擇。購物滿$350起，即可享免運費優惠 ！

‧OK便利店自取： 24小時取貨無限制 ！購物滿$350 即可免運費 *指定分店營業時間或有不同，詳情請參閱分店列表

‧自提點自取：多達1,500個自提點，買滿$400 即可免運費

‧送貨上門：晚上9:00 前落單，現貨最快可選翌日送貨上門，買滿$800 即可免運費



