【臨時失業支援】下周二起首批6萬合資格市民將收款　明天起可網上查詢申請情況

▲ 首批6萬合資格市民下周二起將收到款項。

第五波疫情下失業率攀升至4.5%，最新約有15.7萬人失業。政府推出10,000元「臨時失業支援」計劃，3月23日起接受申請，為期3星期。

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲今日（7日）表示，當局由3月23日開始接收申請，直至昨日已收到36萬宗申請。何珮玲說，當局由明日開始，會向首批6萬名合資格的市民，發放短訊及電郵，相關市民將於下周二（4月12 日）起一周內，陸續收到自動轉帳。首批獲支援款項的市民，主要為本身持強積金戶口的市民。

另外，已登記的市民明日起可到政府相關網站，查看申請結果。何珮玲說，目前當局每處理10宗申請，大約有3人屬不合資格，主要因為不符合當局對申請人的收入規定，或申請人不屬指定處所下的僱員。

何珮玲又說，過去17日共收到36萬宗申請，當中7成申請人約有6成有強積金戶口；7成人屬失業，3成申請者屬指定處所下，須放無薪假期的員工。

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記者：黃悅晴