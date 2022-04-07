【消費券1萬】永安旅遊消費券優惠　本地遊及酒店減價兼享額外折扣【內附連結】

▲ 預訂酒店可享高達5,000額外會員積分。（相片來源：永安旅遊）

新一輪消費券已派發，永安旅遊推出多項優惠。由即日起至5月31日，永安旅遊會員可透過永安旅遊網或手機APP搶購各類激筍優惠，包括酒店、環球機票、美食套票、精選本地遊產品、環球直送產品等。

▲ 永安旅遊推出多項旅遊及本地遊消費券優惠，即用即減，優惠期至5月31日。（相片來源：永安旅遊）

如以支付寶接收消費券，可直接在支付寶APP內領取$30及$100優惠券，使用支付寶預訂永安旅遊全網產品，每訂單滿$250即減$30；預訂酒店、Staycation套票及機票滿$800即減$100。網站亦可以用推廣碼享受全線產品優惠，訂單滿指定金額，可減$30至$200。

▲ 利用支付寶付款，訂滿指定金額可享$30及$100優惠。（相片來源：永安旅遊）

分類產品亦有大量優惠，全線酒店 / 酒店套票，憑推廣碼訂滿指定金額，可減$50至$250。購買$1,000永安旅遊禮券，可獲額外總值$300優惠券，包括預訂「港玩港食」產品、香港酒店及環球機票優惠。

▲ 全線旅遊產品，亦可以推廣碼獲取即減及折扣優惠。（相片來源：永安旅遊）

部分本地遊產品可享有買三送一同行優惠，包括五星級九龍海逸君綽酒店點心放題加東龍島暢遊炮台遺址、地質奇觀一天遊 ，每位$399起；荔枝窩、印洲塘海岸公園、鬼手岩、鴨洲、吉澳海鮮午餐一天遊$449起等。購買指定環球直送產品，憑推廣碼每訂單滿$250即減$40，包括日本、台灣及韓國直送熱賣手信集合，另訂購日本宮崎A5和牛盛，亦有折扣優惠。

▲ 本地遊有買三送一同行優惠，可與親友一同郊遊香港。（相片來源：永安旅遊）

永安旅遊會員由即日起至4月30日，透過手機APP登入並於訂購前先領取任務。預訂酒店及「港玩港食」產品，下單兩次並實付指定金額，即可獲高達5,000額外會員積分。免費下載永安旅遊APP並登記為會員，即享高達88折優惠。

優惠期：即日起至2022年5月31日

詳情及預訂： hk.wingontravel.com/3NFTITa



記者：張頌婷