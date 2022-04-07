【保護兒童】審研教育局對智障兒童學校宿舍部監管　申訴專員主動調查

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申訴專員公署今日（7日）宣布，曾有教育局資助的智障兒童學校宿舍部，涉嫌疏忽照顧寄宿學童，會主動調查教育局對智障兒童學校宿舍部的監管。

公署指，在2021／2022學年，本港共有43所受教育局資助的智障兒童學校，當中16所附設由該局資助的宿舍部，提供寄宿服務予就讀有關學校及有需要的中度及嚴重智障兒童。資助智障兒童學校附設的宿舍部屬於學校註冊及管轄的部分，學校須管理及監察校內各項工作（包括宿舍服務）的質素與成效，而教育局則從不同層面監管學校及其宿舍部，確保學校的管治及運作符合相關法例和該局發出的指引，包括在去年9月發布的「特殊學校策劃和管理宿舍服務實務指引」。



趙慧賢稱，寄宿於資助智障兒童學校宿舍部的兒童均屬中度及嚴重智障，自理能力較低，他們的身體狀況和醫療需要各異，即使在宿舍內遇到問題，或許都難以向家長或其他人具體說明情況和不滿。當局有責任確保他們獲得合適及妥善的照顧。

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責任編輯：余思嵐