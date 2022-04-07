李家超今早到灣仔一商廈　梁營齊心基金張瑞蓮相伴

▲ 李家超宣布辭去政務司司長一職，參選今屆特首選舉。（林宇翔攝）

昨日宣布辭職準備參選特首的政務司司長李家超，其競選團隊將包括不同黨派人士，全國政協副主席梁振英的陣營，也全力助選。他今早到灣仔中環廣場，梁營的齊心基金會執行董事張瑞蓮，亦陪伴在側。

正在休假的李家超，早上約八時，坐私家車離開何文田寓所，期間向等候的記者揮手。他之後到達灣仔的中環廣場，有多人迎接及陪同。被問到參選行政長官選舉是否得到中央支持，李家超稱暫時無回應。

據了解，李家超籌組的競選團隊，將包括不同黨派人士，包括梁營，也有特首林鄭月娥的支持者、建制政黨、前紀律部隊等。

有梁營中人表示，該陣營將全力替李家超助選，齊心基金會執行董事張瑞蓮，將協助李家超的公關宣傳等工作。

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撰文 : 傅流螢