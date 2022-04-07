【金宵大廈2】伍詠薇逼蘇皓兒扮慘呃資助　取材自美國母親虐女20年真人真事

▲ 原來改編自真人真事。

無綫電視劇《金宵大廈2》昨晚（6日）進入單元二《雙魚》，由伍詠薇飾演母親李淑芬，蘇皓兒飾演女兒郭渺渺，兩人是母女關係。蘇皓兒於8歲時在父母爭執期間被父親以腐蝕性液體灼傷左臉，後接受多次植皮手術，伍詠薇獨力撫養女兒，母親籍著女兒被毀容一事扮慘，明明女兒可以活動自如，但母親就要她坐輪椅示人，以獲取社會大眾的經濟援助，原來取材自美國母親虐女20年真人真事。

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真人真事改編

劇集監製葉鎮輝指，靈感來自於2015年美國爆出變態母親虐女扮慘騙善款案件。居於美國密蘇里州的母親Dee Dea Clauddinnea（又稱Dee Dee）向外界宣稱，女兒Gypsy Rose Blanchard患有肌肉萎縮症，需使用拐杖行路。

7歲時她發生過一次電單車的小意外，弄傷了膝蓋後，母親說她永生要坐輪椅。Dee Dee又塑造Gypsy患血癌、智力只有7歲、Gypsy從小服食根本不必要的抗癲癇藥、抗癌藥物，導致她的牙齒脫落，需要插鼻胃管進食。正因如此，Gypsy只可食流質食物，身體嚴重營養不良。她又剃掉Gypsy的頭髮、打她罵她，如果她試圖逃走，就會被綁在床上2星期。

當年曾為Gypsy診症的醫生指，當要求看醫療紀錄時，Dee Dee會說被一場風暴吹走，當醫生說Gypsy一切正常時，Dee Dee會瘋狂地表示女兒不能行走，會一直換醫生，直到她滿意為止。

多年來Dee Dee營造出好母親的形象，與女兒到處演講及受訪，用來騙取社會的同情及經濟資助，Gypsy被禁與外界聯絡，沒有朋友，直到2015年，Gypsy秘密與網戀的男友合謀斬殺母親17刀致其死亡，不過Gypsy事後被判囚10年，但她表示覺得在監獄裡的生活，比之前跟媽媽一起生活要自由。

案件於2019年被翻拍成8集電視劇《The Act》（惡行）。一名男子看完紀錄片後便透過監獄筆友系統，與Gypsy通訊。男子更經常前往監獄探望她，二人漸生情愫，後來有指決定訂婚。

蘇皓兒花12個鐘試妝

伍詠薇接受媒體訪問時笑言，從影以來未試過扮成邋遢師奶。蘇皓兒則透露試過要凌晨3點起床化「毀容」妝：「第一次試妝時足足花咗12個鐘，當刻令佢好擔心，幸好化妝師話正式拍攝化妝時，只需要3個鐘，佢即時安心得多。」蘇皓兒初嘗特技化妝，她覺得自己更容易投入角色，不過左邊眼皮因為掩蓋住假皮膚，所以令她左眼視線都有受阻，連帶面部皮膚都有繃緊，化妝後又不能做太大的面部動作。



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責任編輯:陳麗薇