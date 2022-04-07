【大S再婚】前奶奶張蘭再出招疑暗諷徐熙媛　S媽態度軟化與女婿具俊曄見面

台灣女星徐熙媛（大S）再婚一事，連日來仍然成為網上熱話，S媽、前奶奶張蘭的發聲都備受關注。

S媽早前回應指仍當前女婿汪小菲是一家人，敢言張蘭先後在其直播發功，表示每個人都應該把家庭的事情管好「少管一些八卦」，疑似暗寸小S多言。

張蘭日前又再度發功，疑似暗寸大S，似乎會是沒完沒了的話題！

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張蘭：孩子都瞧不起你

在直播中，張蘭提到女人創業的艱辛，說自己創業是未有依靠任何人，32年以來幫助15萬人解決就業困難，更指：「沒有欠國家一分錢，這就是我的底氣。」

不過，張蘭 講創業實質想帶出一番話︰「雁過留聲，女人在甚麼時候都應該靠自己，應該有德行，否則連孩子都瞧不起你，大眾更瞧不起你。」

此話一出，網民留言：「這是在暗諷大S沒有德行麼？」她拋下一句：「麻煩不要對號入座」。

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S媽與具俊曄食飯

至於曾因大S「先斬後奏」再婚而感不滿的S媽，始終都出現愛女心切，與大S破冰又在大S豪宅飾與具俊曄見面吃飯。

台灣媒體稱具俊曄向S媽送上一束花，S媽則稱讚具俊曄的人很好、有禮貌、主動與自己打招呼。但由於二人言語不通，所以沒有多聊天。

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S媽關心汪小菲

S媽對於具俊曄將在台灣信義區的夜店當DJ，S媽也大表讚好，稱女婿可在台灣工作，即是他很有魅力。

而對於前女婿，S媽似乎比較偏愛。事緣汪小菲近日被大陸傳媒報道指他為新歡張穎穎而在夜店打架，更被打至頭破血流入院，S媽則稱自己知悉事件，經微信發訊息關心汪小菲，叮嚀他要保重身體。