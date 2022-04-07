【金宵大廈2】親解《金宵2》謎團提供3大貼士　陳山聰：「七樓半」是一條隧道

▲ 究竟有甚麼貼士？

TVB熱播劇《金宵大廈2》僅播出3集，當中已有不少謎團需要觀眾拆解，皆因每樣出現過的事物都是一大線索。

昨日（4月6日）劇情談到Maurice（陳山聰飾）在金宵大廈與Ella（李施嬅飾）告別後，便突然全祼從天而降。

Maurice清醒後便失憶，對自己的事毫無印象，變成另一個人。不少網民留言指Maurice是否在另一個時空穿越過來，才會甚麼也會忘記，又指他逗留過「七樓半」才會這樣，引起不少「金宵迷」議論紛紛！

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拆解謎團 提供3大貼士讓觀眾思考

究竟「七樓半」代表甚麼？日前陳山聰在訪問中親自解釋「七樓半」的重要性，他指是一條隧道並將會牽動整個《金宵大廈2》的故事，大家繼續追看便知道。

山聰續指其全祼從天而降亦是其一重要的關鍵，並不是那麼簡單，皆因到最後會解構為何他會全祼出現。而山聰亦直認此幕絕無替身，自己親自上陣。

另外，山聰亦指觀眾可從施嬅主唱的《相愛萬年》的MV中找到提示，當中為何會有中環下雪的情景，又只有Ella看到，二人指這並不只是營造浪漫的氣氛，箇中有原因。

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劇中有多個時空？

主持人亦問到《金宵大廈2》是否只有兩個時空？山聰則賣弄玄虛表示有兩個年代，但究竟又是否只得兩個時空，大家必定需要收看。其實山聰早前在直播中曾表示此劇有很多不同的陳山聰出現，足見證明此劇並不是只有兩個時空，故大家需要細心留意。

製作團隊認真

雖然施嬅因病未能親身出席《金宵大廈2》的宣傳，但她都非常落力在社交網上宣傳，日前她便上載劇中與于洋同困在升降機時的花絮照，原來當時在于洋身上的是真蟲。

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眼見工作人員手執一大堆在蠕動的真蟲，令施嬅都不禁大呼「oh my god」，可見製作團隊非常認真。