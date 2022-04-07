【交通意外】飛鵝山私家車失控飛墮10米山坡　4名男傷者一度被困車內

▲ 飛鵝山發生交通意外。（資料圖片）

飛鵝山發生交通意外。警方今日（7日）凌晨4時56分接報，指一輛私家車沿飛鵝山道往飛鵝山方向行駛，當駛至上址時，私家車失控墮下約10米至一山坡，車上4名乘客受傷，年齡介乎16至26歲，一度被困車內。

人員接報到場，3名男乘客分別眼、手及腳受傷，清醒被送往聯合醫院治理，另一名16歲少年腳痛，清醒被送往威爾斯親王醫院治理。

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記者：黃穎津