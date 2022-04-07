  • 25°C
香港時間 : 2022407日 (週四) 12:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金宵大廈2】逼蘇皓兒賣慘博同情呃善款　伍詠薇連環爆歪理金句：我哪裏做錯了？

娛樂 11:38 2022/04/07

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

TVB劇《金宵大廈2》劇情緊湊，伍詠薇演活雙面人令觀眾看得心寒。

TVB劇《金宵大廈2》昨晚（4月6日）播出第二個單元「雙魚」上集，當中由伍詠薇和蘇皓兒分演李淑芬和郭渺渺，兩母女以販賣慘情人生博取同情及獲得善款。

觀眾大讚伍詠薇入戲演雙面人令人心寒，又指演出經驗不多的蘇皓兒夠專業，紛紛表示看得很肉緊。

【金宵大廈2】遭伍詠薇連環狠摑5巴痛到喊　蘇皓兒靠演戲打開心扉：以前很自閉

最新影片：After Class專訪

伍詠薇一秒變臉

「雙魚」講述芬姐和渺渺是相依為命的母女，Chloe 因小時候的一次意外，毁容且身體出現嚴重狀 況，芬姐遂孖女兒賣慘賺取關注及利益。

鏡頭前母愛無限的芬姐，私下卻是一名控制狂，只要女兒稍有不順從便會「魔性」大發，更經常情緒勒索身邊人。

為了更入戲演出，伍詠薇特意減掉十數磅以塑造這位扭曲的母親，由於角色是雙面人，因而經常需要「一秒變臉」。

【金宵大廈2】蘇皓兒犧牲靚樣扮爛面　伍詠薇演繹神經質媽媽網民直呼心寒

    點擊圖片放大
    +5
    +4

芬姐爆歪理金句

其中一幕抹牆後自言自語的戲份，伍詠薇於40秒內做出接近20款瘋狂表情，笑容陰森之餘、眼神亦夠飄忽、兇狠。

此外，芬姐又連環爆出金句，包括：「我們靠的是甚麼？」、「是慘，我們就是賣慘！」、「你這麼說，就是我做錯了？」、「你永遠都是媽媽心中的小公主，我不會讓其他人傷害你。」「是不是要跟我作對？」、「我有哪裏做錯了？」

不少觀眾都很喜歡伍詠薇今次的演出，留言大讚：「伍姑娘很有殺氣！」、「呢種戲路好啱伍姑娘！」、「七情上面嘅演繹，睇到心都寒。」、「抹牆嗰幕好正！」

監製葉鎮輝透露伍詠薇拍攝該場口僅拍了一、兩個Take便完成，快靚正！

    點擊圖片放大
    +7
    +6

姊弟開Live

伍詠薇和陳山聰兩姊弟昨晚（6日）開Live跟劇迷會面，陳山聰便大爆伍詠薇真的在片場十多小時完全不吃東西，飯盒是留待回家才吃。

至於伍詠薇則對陳山聰真露股而大感驚訝，陳山聰笑言昨晚才駭然發現有2.0露股戲份，對於獲讚Pat Pat又滑又結實，他謂：「監製做了很多手腳，我看完整個劇本都知沒法，那個Shot一定要自己來拍。」

二人已相隔近十九年沒再合作，故相當珍惜劇中同場戲份，伍詠薇預告今晚的劇情會「好激」。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【金宵大廈2】陳山聰李施嬅再展奇情宿世緣　蘇皓兒全裸出浴照超詭異
18:14 2022/03/27
【金宵大廈2】陳山聰李施嬅再展奇情宿世緣　蘇皓兒全裸出浴照超詭異
【金宵大廈2】蘇皓兒犧牲靚樣扮爛面　伍詠薇演繹神經質媽媽網民直呼心寒
14:48 2022/04/01
【金宵大廈2】蘇皓兒犧牲靚樣扮爛面　伍詠薇演繹神經質媽媽網民直呼心寒
【金宵大廈2】遭伍詠薇連環狠摑5巴痛到喊　蘇皓兒靠演戲打開心扉：以前很自閉
18:22 2022/04/06
【金宵大廈2】遭伍詠薇連環狠摑5巴痛到喊　蘇皓兒靠演戲打開心扉：以前很自閉

你可能感興趣

【金宵大廈2】陳山聰李施嬅再展奇情宿世緣　蘇皓兒全裸出浴照超詭異
18:14 2022/03/27
【金宵大廈2】陳山聰李施嬅再展奇情宿世緣　蘇皓兒全裸出浴照超詭異
【金宵大廈2】蘇皓兒犧牲靚樣扮爛面　伍詠薇演繹神經質媽媽網民直呼心寒
14:48 2022/04/01
【金宵大廈2】蘇皓兒犧牲靚樣扮爛面　伍詠薇演繹神經質媽媽網民直呼心寒
【金宵大廈2】遭伍詠薇連環狠摑5巴痛到喊　蘇皓兒靠演戲打開心扉：以前很自閉
18:22 2022/04/06
【金宵大廈2】遭伍詠薇連環狠摑5巴痛到喊　蘇皓兒靠演戲打開心扉：以前很自閉
伍詠薇 蘇皓兒 娛樂人物職業 演員 金宵大廈 TVB 電視劇 娛樂機構

最高瀏覽

【金宵大廈2】鄭子誠+于洋+曾展望獲讚演技好　網民：陰謀誠今年應該有獎吧！
11:22 2022/04/06
【金宵大廈2】鄭子誠+于洋+曾展望獲讚演技好　網民：陰謀誠今年應該有獎吧！
【大S離婚】徐熙媛離婚真正內情曝光　大S呻老婆唔易做結婚似坐監
11:43 2022/04/06
【大S離婚】徐熙媛離婚真正內情曝光　大S呻老婆唔易做結婚似坐監
【金宵大廈2】于洋「詐屍」劇情被網民嗌恐怖　李施嬅解釋箇中科學根據
12:29 2022/04/06
【金宵大廈2】于洋「詐屍」劇情被網民嗌恐怖　李施嬅解釋箇中科學根據