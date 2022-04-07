【金宵大廈2】逼蘇皓兒賣慘博同情呃善款　伍詠薇連環爆歪理金句：我哪裏做錯了？

▲ TVB劇《金宵大廈2》劇情緊湊，伍詠薇演活雙面人令觀眾看得心寒。

TVB劇《金宵大廈2》昨晚（4月6日）播出第二個單元「雙魚」上集，當中由伍詠薇和蘇皓兒分演李淑芬和郭渺渺，兩母女以販賣慘情人生博取同情及獲得善款。

觀眾大讚伍詠薇入戲演雙面人令人心寒，又指演出經驗不多的蘇皓兒夠專業，紛紛表示看得很肉緊。

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伍詠薇一秒變臉

「雙魚」講述芬姐和渺渺是相依為命的母女，Chloe 因小時候的一次意外，毁容且身體出現嚴重狀 況，芬姐遂孖女兒賣慘賺取關注及利益。

鏡頭前母愛無限的芬姐，私下卻是一名控制狂，只要女兒稍有不順從便會「魔性」大發，更經常情緒勒索身邊人。

為了更入戲演出，伍詠薇特意減掉十數磅以塑造這位扭曲的母親，由於角色是雙面人，因而經常需要「一秒變臉」。

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芬姐爆歪理金句

其中一幕抹牆後自言自語的戲份，伍詠薇於40秒內做出接近20款瘋狂表情，笑容陰森之餘、眼神亦夠飄忽、兇狠。

此外，芬姐又連環爆出金句，包括：「我們靠的是甚麼？」、「是慘，我們就是賣慘！」、「你這麼說，就是我做錯了？」、「你永遠都是媽媽心中的小公主，我不會讓其他人傷害你。」「是不是要跟我作對？」、「我有哪裏做錯了？」

不少觀眾都很喜歡伍詠薇今次的演出，留言大讚：「伍姑娘很有殺氣！」、「呢種戲路好啱伍姑娘！」、「七情上面嘅演繹，睇到心都寒。」、「抹牆嗰幕好正！」

監製葉鎮輝透露伍詠薇拍攝該場口僅拍了一、兩個Take便完成，快靚正！

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姊弟開Live

伍詠薇和陳山聰兩姊弟昨晚（6日）開Live跟劇迷會面，陳山聰便大爆伍詠薇真的在片場十多小時完全不吃東西，飯盒是留待回家才吃。

至於伍詠薇則對陳山聰真露股而大感驚訝，陳山聰笑言昨晚才駭然發現有2.0露股戲份，對於獲讚Pat Pat又滑又結實，他謂：「監製做了很多手腳，我看完整個劇本都知沒法，那個Shot一定要自己來拍。」

二人已相隔近十九年沒再合作，故相當珍惜劇中同場戲份，伍詠薇預告今晚的劇情會「好激」。