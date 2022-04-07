【MIRROR成員】Anson Lo代言OSIM「推拿教主」專按你美腿 全腿滑動推拿腳機在家享受痛爽按摩

▲ 「推拿教主」由「教主」Anson Lo盧瀚霆擔任廣告主角​​，合晒主題。（相片由OSIM提供）

無論你現在是否仍WFH抑或已如常上班，辛勞一整天最希望繃緊的肌肉得到放鬆。刻下按摩院仍暫停營業，想慰勞一直不辭勞苦的雙腿，不妨考慮新鮮出爐的OSIM「推拿教主」全腿滑動推拿腳機，讓人重拾足底扣拳法、包覆式揉捏甚至是熱石推拿，久違了的足部舒適按摩。

這部OSIM新機，冠以「推拿教主」也確實至名歸，因為其涵蓋多個創新專利及獨家按摩手法，如全球首創的全自動揉捏翼專利技術， 以模仿專業按摩師百變的按摩手法。揉捏翼除了可以自動升降來回滑動，更能自動翻轉，無縫覆蓋整個大腿及小腿，完全毋須用家手動調整，流暢的按摩體驗一氣呵成。

▲ OSIM新出全腿滑動推拿腳機「推拿天王」，按摩功能專業。（相片由OSIM提供）

愛按腳的人士都知道，傳統的足部按摩機尺寸單一，無論高矮肥瘦都用同一模式按摩。「推拿教主」窩心地設有自動小腿高度偵測功能， 不同身高的用家都可以根據小腿高度，精準針對覆蓋全腿 6條經絡及26個穴位進行按摩，非常到位。

此機有5大「非一般」模式：

1.泰式伸展

程式備有自動升降伸展腿部功能，首先捉緊足部，並以揉捏翼承托大腿往上伸展，模擬泰式人手拉筋按摩，令小腿和大腿同時拉伸，有助改善肌肉筋腱勞損、炎症及關節問題，適合高運動量或經常走動的人士，向來對泰式按摩情有獨鍾的會一試傾心。

2.滑動推拿

屬此機獨有設計，自動升降的揉捏翼配合滑動按摩技術，由小腿滑動至大腿，模擬按摩師人手推拿手法，打通經絡，疏通全身的氣血，並有助改善水腫及血液循環，適合久坐或久站人士。

3.人手指壓按摩

揉捏翼的每一側都有3D推拿滾輪，透過自動揉捏翼沿着雙腿的內外兩側滑動，刺激穴位。內側滾輪較圓闊，呈欖形狀，模擬按摩師的4隻手指，而外側滾輪較窄，模擬按摩師的拇指，做到穴位按壓及緊抓揉捏，呈現如真人般的指壓及推拿技術，緩解緊繃感。這也是筆者最感驚喜一環，試用過後，確感到十分到位，而且力度足夠。

4.足底扣拳法及包覆式揉捏

試過人手足部按摩的，都知道會有足底扣拳法及包覆式揉捏兩個手法，此機足部反射3D滾輪屬專利技術，模擬按摩師進行刺激雙足反射區及重要穴位，足部扣拳法透過按壓及推刮刺激重要反射區，疏通氣血，而刺激穴位就有養身治病效果，例如推刮刺激湧泉穴（位於腳板底前三分一部分的正中凹陷處）能養腎壯腎。

至於包覆式足部揉捏，是模擬按摩師雙手揉捏雙足，比一般氣壓按摩更到位、更舒適。

5.物理治療級熱石推拿

附有的雙區溫熱讓揉捏翼及足部均設有溫熱功能，突破以往只有足底才備有恒溫熱風功能。配合揉捏翼自動滑動，腳底、大小腿都能於按摩時同時享受溫熱感覺。熱石推拿可達物理治療級的理想溫度攝氏48度，有效促進血液循環、軟化肌肉及提升按摩療效。

OSIM「推拿教主」原價$7,980，限時優惠價$5,880，可參閱產品詳情。

記者：周美好