【MIRROR成員】MIRROR私追粉與工作人員起衝突　引發公關災難姜濤慘成磨心

▲ 姜濤再次捲入「私追粉事件簿」。

男團MIRROR成員人氣高企，擁有不少「鏡粉」追捧，粉絲年齡界限3歲至80歲都有，通殺老中青！出道至今，有粉絲過份追隨演變成私追，讓偶像造成困擾。去年在梅窩拍攝《調教你MIRROR》時，姜濤曾發生「怒罵」私追粉事件。

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近日姜濤再次捲入「私追事件簿」，今次更慘成為磨心。有網民在討論區發文，稱MIRROR的工作人員對粉絲無禮，晒出短片證粉絲遭舉中指。

其中一個片段，上月MIRROR幾位成員為劇集《季前賽》進行拍攝時，有粉絲在路邊拍攝被一名女工作人員質問：「點解攞長炮嘅你？點解你影相？你係咪記者？你邊間報館？唔得囉，佢哋拍攝緊，自律啲好唔好？」而拍片的粉絲亦被另一男工作人員詢問邊間報館，不過聲線對相較溫柔得多。

▲ 今次慘成為磨心。（IG圖片）

姜濤成為磨心

拍攝過後粉絲繼續跟隨姜濤，該名女工作人員語氣升級，連環爆粗：「喂你唔好再X影啦！唔好再X影喇聽唔聽到？」更動手推向粉絲。穿上黑衫黑褲的姜濤聞言有轉頭望，但他未有出手阻止。最後粉絲追到升降機前，女工作人員對住鏡頭舉中指。

網民即起底指這名女工作人員為經理人Helen，更上載與花姐（黃慧君）多年前合照，原來兩人份屬好友。大部份網民留言撐工作人員，認為私追行為影響偶像及工作人員，受到煩擾講粗口發洩在所難免，但動手推粉絲就有點過火。

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