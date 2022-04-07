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【星二代】姜麗文闖荷李活獲賞識加戲份　Lesley：我試了幾次鏡

娛樂 11:54 2022/04/07

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姜麗文靠自己實力，成功爭取更加好的角色。

入行13年的姜麗文（Lesley）近日於事業上有新突破，Lesley成功進軍荷李活，早前於美國洛杉磯參與電影拍攝，已完成拍攝工作的她日前接受TVB娛樂新聞台訪問時，大爆原先為只得一場戲的小角色試鏡，最終獲導演嘗識而轉演另一角色，靠實力而跑出的姜麗文興奮說：「我成功得到這個角色。」

最新影片：After Class訪問

參與荷里活製作

身在泰國工作的姜麗文日前接受娛樂新聞台視像訪問，說到成功被選中參演荷里活電影。

難掩喜悅的Lesley坦言很開心，以往她亦多次往海外casting，而在疫情下，製作團隊多了時間考慮選用海外演員，Lesley感幸運。

在分享試鏡過程時，姜麗文大爆了一個小秘密：「其實是我自己去試鏡的，最搞笑是，其實我原本試鏡是一個細的角色，可能得一場戲，我都覺得好好！怎知很幸運地，導演看完之後，覺得可以讓我試下一個戲份重些，多一點對白的角色，所以我試了幾次鏡，然後成功得到這個角色！」

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姜麗文大開眼戒

Lesley謂去到荷李活自覺如一個新人，拍攝過程裡令她大開眼戒。

她說：「跟香港很不一樣，我入行近13年，來到這裡也覺得自己好Green。因為他們用的語言也不同，譬如在香港。我們會說『DUBBING』、：『VO』，但他們會說來一個AVM。我問甚麼是AVM，完全不明白，或者香港會『ok  ready』 ，『set 機』，『rolling」和『action』，但他們是『ready 』、『 Background Set』、『Angle』、『 Actress』，當中有好多細節，等了成分鐘才聽到action。」

Lesley續說劇組安排豐富膳食，令她大快朵頤，她說：「最美味的食物並非在餐廳吃到，反而是街上那些玉米脆餅攤檔，即是街邊煮出來那試，多數是墨西哥餐，但中東餐也好好味，所以經常吃那些。」

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獲飛躍進步獎

曾於日本出道的姜麗文，於2010年跟哥哥姜文杰組成「Benji and Lesley」，兄妹兩自資製作獨立音樂。

及至2017年加入TVB，近年憑著於《愛·回家之開心速遞》演傻氣外傭Lisa備受讚賞，去年更於台慶劇《星空下的仁醫》飾演病童母親演技大獲好評，於無綫台慶頒獎禮奪得「飛躍進步女藝員」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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