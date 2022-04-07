【蜜蜂來襲】將軍澳尚德邨驚現巨型蜂巢　專家教自保法：不宜自行處理

▲ 將軍澳尚德邨居民近日就發現，大廈外牆上有一群蜜蜂結集，引發關注。

蜜蜂誤闖民宅，相信會為不少人造成恐慌。而有將軍澳尚德邨居民近日就發現，大廈外牆上有一群蜜蜂結集，圍繞住戶晾曬在外的衣物前飛翔，引起關注。香港蟲害管理學會主席陳澤森曾受訪稱，如對蜜蜂敏感人士遭蜂針螫傷，可出現抽筋甚至休克情形，但只要關窗不打擾牠們，是不會被螫傷。

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據Facebook群組「將軍澳主場」，有網民昨日（6 日）發帖並上載影片及相片稱，在尚德邨尚明樓20多樓發現蜜蜂巢，並指保安已前來拍照，將會於即日處理，呼籲附近居民關好門窗‍，並表示「蜜蜂唔係有惡意」。

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同一天稍後時間，該名網民再發帖，指身穿保護衣的工作人員在下午4時15分已向蜂巢噴上殺蟲水，滅殺蜜蜂，餘下蜜蜂相信亦會在晚上飛到筋疲力盡而死亡。點擊下圖睇情形：

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有網民不認同滅蜂的行為：「剷走佢算啦！點解要殺死佢？益蟲嚟」、「其實可以噴花露水佢哋就會走因為唔鍾意嗰隻味，根本唔需要趕盡殺絕之人於死地」、「香港好似有組織幫手救走蜜蜂，下次可以試下搵佢地幫手」。

有住戶就認為大廈外牆的並非蜂巢，並表示：「一兩隻都還好，30幾隻入屋，仲要圍住你啲衫，唔驚就假」；有網民就回覆留言：「一般人無視咗佢就可以，真係覺得影響，搵專業嘅人『包走搬屋』就更加完美」該名住戶再回覆：「琴晚有其他住戶走去同保安講，保安叫左滅蟲，我地都唔知點做，本身諗住等多幾日，等啲蜂飛走晒先。」

專家：不宜自行處理

香港蟲害管理學會主席陳澤森曾受訪表示，大批蜜蜂短時間內在窗口位置集結並不出奇，原因可能是受天雨或其他天氣因素影響，令蜜蜂需找尋有遮擋的地方逗留。他續指：

通常如不騷擾蜜蜂，牠們不會去有人的地方。

陳澤森又稱，所有蜂種都有針保護自己，如被蜜蜂針螫傷，患處會紅腫，如對蜜蜂敏感，或會出現抽筋，嚴重有機會休克。不過，蜜蜂屬益蜂，採花粉會帶動植物繁殖，只要關窗不打擾牠們，是不會被螫傷，他勸諭切勿用火攻及找滅蟲公司來消滅蜜蜂，建議可以找養蜂人士協助。

根據食環署資料顯示，食環署會為公眾地方提供消滅黃蜂或野蜂服務，但不會向已聘有大廈管理公司的私人及公共住宅樓宇，及所有私人非住宅地方提供有關服務。如一旦發現家中出現蜂巢，事主需自行聯絡私人滅蟲公司要求協助。

有清潔公司莊臣集團與本地蜂農推行「拯救本地蜂」保育計劃，幫助拯救誤闖民居築巢的蜜蜂，再送到本地養蜂場交由蜂農照顧，從而生產本地蜂蜜，一般處理蜜蜂巢的收費約為600至800元不等。計劃負責人洪先生表示，希望市民為保育蜜蜂出一分力，合力帶蜜蜂回到大自然。

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責任編輯：羅嘉欣