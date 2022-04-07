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【芬蘭潮什麼】梁芷珮玩盡塔林+圖爾庫　Christy大歎朱古力Massage　

娛樂 12:10 2022/04/07

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《芬蘭潮什麼》

梁芷珮（Christy）主持的《芬蘭潮什麼》將於本周四、五晚上10時半播出最後兩集。

Christy將帶大家玩轉愛沙尼亞首都塔林及芬蘭南部城市圖爾庫，最後會回到芬蘭首都赫爾辛基入住森林樹屋，為芬蘭之旅畫上完美句號。

最新影片推介：After Class專訪 

360度盪鞦韆

Christy先在愛沙尼亞大玩當地熱爆運動Kiiking，即360度盪鞦韆，睇落相當刺激好玩，且只靠膽色無需任何經驗值或技能。

自認冇膽的Christy玩Kiiking時嗌到拆天，最終更失敗收場，非常搞笑。

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潮爆酒店

之後Christy介紹愛沙尼亞潮爆酒店，並入住了全愛沙尼亞只此一間的小朋友主題套房，房內更設有大量 Board Game，非常適合一家大細。

參觀完別具特色的酒店房後，Christy便去體驗該酒店的主打「朱古力Massage」，Christy一邊享受邊指用朱古力醬按摩的好處，除了聞着香甜的味道會感到特別開心外，更特別適合皮膚乾燥的朋友。

Christy 另外還分享了愛沙尼亞有趣的飲食文化，其中一樣有趣的文化是，由於當地人十分珍重麵包，故進食期間如不小心將麵包跌在地上，需要親吻麵包並致歉。

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享受煙熏桑拿

完成愛沙尼亞的行程後，Christy回到芬蘭最古老城市圖爾庫，並入住擁有全世界最大傳統芬蘭煙燻桑拿的度假村。

煙熏桑拿與熱石桑拿最大不同，是煙熏桑拿溫度較高、受熱亦較 均勻，享用包保由頭暖到落腳。 而桑拿木房內的設備亦非常原始，椅子及樓梯全用木造。

此外，Christy 還會帶大家參觀芬蘭最舊最大最長的教堂、芬蘭歷史 第二悠久的美食廣場、以及最新潮景點監獄。該監獄於 2007 年時已經停用，現已改建成 高尚住宅，內裏還有餐廳、Cafe 及不同的商店，在那裏消磨時間感覺甚Chill。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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