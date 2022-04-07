【邋遢丈夫】老公小解頻頻射出界拒清理　妻子崩潰求助：有無方法可以改善？

▲ 丈夫小解時經常尿液四濺，令人妻苦惱。

夫妻生活總有拗撬，有網民在網上討論區抱怨指，丈夫站立小解時尿液四濺，「永遠都唔準」，完事後亦不願自行清理，「死都唔會抹」。該名人妻大感崩潰，慨嘆「明明馬桶個目標範圍咁大，但係就成日都痾到成地都係」，並詢問網民意見「到底有咩方法改善」。

該名網民在「香港討論區」，以「我老公成日都係咁，有咩方法可以令佢改善下？」發帖文。帖文指，丈夫如廁小解時，「痾尿永遠都唔準，明明馬桶個目標範圍咁大，但係就成日都痾到成地都係」。更令該名發帖的人妻不滿的是，另一半「明明已經見到地下都有，但係死都唔會抹，永遠都係等我去廁所個陣見到等我抹」。

最新影片推介：

該名人妻為此大感惱怒，「尚算新鮮既都算啦，乾左變成漬既真係好煩呀，又要濕水抹，點解痾又痾唔準，見到個地下都有又唔抹！」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

帖文惹來網民熱議，有人建議人妻要求丈夫「坐馬桶」小解，不過樓主就回應稱，曾嘗試讓老公坐著小解，但「佢又唔制！」不過，也有人留言指出，其實問題並在於站立小解，「嚴格來講係自私」。此外，有網友建議樓主「check下（老公）佢係咪身體問題」。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳