【昆蟲出沒】連登仔驚見毛巾臭屁蟲卵全孵化周圍走　專家：處理不當恐燒傷皮膚

▲ 連登仔驚見毛巾臭屁蟲卵全孵化周圍走，專家提醒處理不當恐燒傷皮膚。

天氣回暖，各種昆蟲開始出沒。近日有網民表示在家中發現2隻幼蟲，其後更發現14粒蟲卵，其他網民紛紛留言指出是俗稱「臭屁蟲」的「荔枝蝽象」。有專家曾接受TOPick訪問時表示，若處理不當，有機會燒傷皮膚。

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樓主於連登討論區以「（有圖）呢隻咩蟲嚟」為題發文並分享照片，可見1條毛巾上有2隻比手指頭小的昆蟲，而另一張照片則有14粒的蟲卵。不少眼利的網民認出是人稱「14粒」的臭屁蟲，又指根據其體型，應該為幼蟲，且相中蟲卵呈半透明，相信已破殼而出，提醒「你見到兩隻，見唔到嘅應該仲多」。樓主其後表示，暫時捉到11隻幼蟲，「其他搵唔到」。

▲ 幼蟲已破殼而出。（連登討論區圖片）

帖文亦引來不少網民分經歷，「以前住村屋都成日見到呢啲蛋痴係件衫到，次次都要搵紙巾搣走佢」、「以前細個唔知係臭屁蟲 一嘢拍死佢，成間房都係又臭又酸嘅味」，亦有網民提醒要小心處理，「唔好睇佢咁細隻，已經可以噴到啲毒液嘅出嚟」。

專家：弄穿蟲卵會致皮膚痕癢紅腫

荔枝椿象又俗稱「臭屁蟲」，無尾熊滅蟲服務的李宇軒曾接受TOPick訪問時表示，臭屁蟲多於6月至12月出現，壽命約1年左右，屬於1年1個世代。多數於葉底或樹丫位產卵，不過有時會誤以為窗或衣物是樹葉而產卵，每次產卵一般會誕下14粒。如弄穿蟲卵，其帶臭味的汁液濺及皮膚，會令皮膚受到刺激，出現痕癢或紅腫引致發炎。

至於如何正確清理「臭屁蟲」卵？李宇軒提醒，如想清理荔枝樁象蟲卵，千萬不要直接用手接觸。正確方法是：

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如果遇到臭屁蟲卵而不處理，蟲卵將會孵化。孵化成臭屁蟲後，雖然不會咬人，但李宇軒指如果臭屁蟲受驚嚇，或會噴刺激性物質，從而燒傷皮膚，所以即使已經成蟲，都要用滅蟲劑消滅牠們。

皮膚科專科醫生史泰祖曾接受TOPick訪問時表示，由於臭屁蟲分泌出來的汁液有一定的刺激性，倘若皮膚或眼睛被濺中或會令皮膚敏感和紅腫引致發炎。所以如被汁液濺中，記得第一時間以大量清水沖洗，情況嚴重者須立即求醫。

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責任編輯：羅嘉欣