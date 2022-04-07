【兒童健身】首個AI兒童遊戲App結合STEM  讓孩子在家運動兼學習

第五波疫情令家長們絞盡腦汁，為留在家中的小朋友安排活動時間。GOFA Lab International 創辦人Wayne Chung 說5歲兒子也遇著同樣問題，所以心想如果利用孩子愛打機元素，來設計一個集學習、運動及玩遊戲的 App 也不錯，於是「Luca & Friends」App 應時而生。

其實在設計 「Luca & Friends」 App 之先，已有一個更早的 GOFA 智能運動 App 構思，是 Wayne 於去年疫情初期，見太太在家做運動，上 YouTube 睇運動教學短片，一時做深蹲，一時做瑜伽，兩星期後又忘記自己做過甚麼運動，不知成效如何。是因為缺乏計劃，沒有教練作 Tracking 記錄。所以，那時已經決定開發一個具實用性的運動 App，針對家居健身用家所需及常見問題，利用 AI 技術讓玩家只需打開手機鏡頭，AI 便能準確追蹤到用家運動時的動作，有如健身教練在旁。

寓運動於學習

及後他見到兒子 Luca 留家上課，不斷在家玩手機，情緒會較負面，「按世衞指標，小朋友每天的運動量是 1-2 小時，但香港小朋友在如今疫情下很難做到。使我想到不如把同樣的 AI 技術延伸到小朋友身上，順理成章便以兒子的名字為 App 名。」他笑言。

此應用程式的故事背景是一群由宇宙來到地球的可愛卡通人物 Alien，包括主角 Luca 王子及其一眾好友。

他認為愈貼近小朋友想法的遊戲程式，愈能吸引小朋友主動去玩，但同時作為家長，也要兼顧到家長們的需要。

「一個 App 內有做運動、學習知識和玩遊戲放電，一次過滿足 3 個願望，相信大小朋友應該會滿意。」

加入 STEM 元素

他續道此 App 由美國研發，首次進入香港市場，是全港首個結合教育及運動的 AI 兒童遊戲 App。透過先進的 AI 肢體偵測技術，讓小朋友以手腳並用的趣味遊戲形式學習 STEM、英文及做運動，同時鍛鍊腦力及體力。

「對於玩慣遊戲機的小朋友來說，App 的界面操作簡單安全，只需打開手機的前置鏡頭，就算是細小的家居空間也可以做伸展運動，毋需額外儀器，亦可將手機畫面投射到電視上，帶來有趣的沉浸式 AR 遊戲體驗。」他解釋說。

此 App 遊戲中的學科問題暫只針對 4-6 歳的小朋友，即適合小學生及高班幼稚園學生，包括科學、數學及英文串字和文法的知識。小朋友在遊戲中透過做一些簡單的肢體動作，來使他們有效地放電。

提升學習主動性

不過，他也理解到這個年齡層的小朋友對做運動的主動性難以持久，父母的帶動和陪伴是重要的。「每樣事情都要取得均衡，無論是學習或休息時間。以多元化的活動模式來讓小朋友參與，提高參與的興趣。所以我建議家長們主動陪小朋友每天玩 30-45 分鐘他們喜歡的遊戲，當然一起玩這個 遊戲 App 最好。」

他亦特別提到遊戲中設有獎賞模式，可令小朋友不斷升 Level，解鎖不同獎章，對遊戲保持恒久興趣。而附有學習成果追蹤功能，家長可隨時查看小朋友的遊戲記錄及得分，追蹤進步情況。而 App 會自動錄影遊戲過程，可讓親子一起重溫歡樂的遊戲過程，開心重溫。4 月中更開通寧靜模式功能，當遊戲空間有限或家長不想小朋友跳動時，可改回直接觸按屏幕的遊戲形式。

最後，Wayne 會再依據市場反應，希望可以和多些不同的兒童團體或 NGO 機構合作，目的是要帶動更多人愛做運動的風氣，無論是大人或小朋友都能把運動融入生活中。

記者：郭秀芳