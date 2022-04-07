【消費券1萬】ELEMENTS圓方推「春日購物禮遇」　買滿$2,000即享$2,000獎賞

▲ ELEMENTS圓方推出「春日購物禮遇」。（圖片由圓方提供）

新一輪消費券已派發，ELEMENTS 圓方藉此推出「春日購物禮遇」，為顧客帶來消費獎賞。由即日起至5月20日，顧客於ELEMENTS 圓方以指定之電子貨幣即日單一消費滿港幣$2,000，即可享合共總值港幣$2,000獎賞，包括總值港幣$400 ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券、港幣$100 ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券及總值港幣$1,500帶指定消費商戶電子禮券。

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另外消費滿港幣$10,000，亦可享合共總值港幣$3,000獎賞，包括：總值港幣$1,000 ELEMENTS 圓方指定消費餐飲電子禮券、總值港幣$200 ELEMENTS 圓方指定消費美容電子禮券、總值港幣$200 ELEMENTS 圓方指定消費時尚服飾電子禮券及總值港幣$1,600 指定消費商戶電子禮券，讓顧客盡情選購心頭好。

ELEMENTS 圓方「春日購物禮遇」詳情：

推廣日期：由2022年4月7日至5月20日

禮品換領處：火區1樓（TUDOR 店側））及金區2樓（FRANCK MULLER 店側）

此推廣活動只限ELEMENTS Club 會員及「圓方之友」參加，顧客可透過ELEMENTS 手機應用程式登記成為「圓方之友」。

ELEMENTS 圓方帶指定消費電子禮券最新的參與商戶名單，請按此。