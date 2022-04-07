【愛要及時】癌末妻彌留提早過最後母親節　丈夫孩子不捨道別︰不留遺憾

▲ 台灣一名癌末媽媽處於彌留狀態，丈夫和孩子與她提早過最後一個母親節。

媽媽在家中擔當非常重要的角色，絕對是一家人的強大後盾和精神支柱，一旦媽媽遭遇不幸，對家庭帶來的打擊可想而知。台灣一名癌末媽媽處於彌留狀態，丈夫和孩子與她提早過母親節，也是最後一個母親節，他們向妻子和媽媽好好道別，至少不會留下遺憾。

台灣深切治療部醫生陳志金周一（4日）在其facebook專頁「Icu醫生陳志金」分享，一位癌症末期的媽媽已經彌留了，她的丈夫問能不能撐到5月的母親節，只因他希望孩子們能和媽媽過最後一個母親節。以媽媽當時的病況，要撐到母親節實在很艱難，但陳醫生明白母親節對這對父母和家庭很重要。他寫道︰

我們不希望，讓孩子們留下一輩子的遺憾。這位父親看起來很自責、很內疚，總是覺得自己做得不夠多、也不夠好……

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一家人的最後母親節

可是陳醫生和社工都肯定這位丈夫為妻子所做的一切，他一直無微不至地照顧妻子。作為醫生，他也有自己的堅持，「我的責任是，絕對不能讓家屬，帶著內疚與自責過一輩子」，於是他建議對方提前過母親節。家屬買了一個蛋糕，幫媽媽戴上她喜愛的帽子、圍上她心愛的圍巾。爸爸帶著孩子向媽媽道別，

孩子們向媽媽承諾，他們會好好的聽爸爸的話、好好照顧爸爸，爸爸也會好好的照顧孩子們……

▲ 家屬和陳志金醫生一起分享母親節蛋糕。（圖片來源︰fb專頁「Icu醫生陳志金」）

陳醫生看到這個畫面也很感觸，在落淚前先行離開病房，回到值班室。之後護士進來放下一件蛋糕，表示家屬希望和他一起分享。陳醫生那刻感慨起來，「這蛋糕怎麼看起來這麼模糊，明明是甜的蛋糕，怎麼嘗起來卻有一點鹹。」

網民感動︰愛要及時

網民紛紛表示被陳醫生分享的故事感動，留言「珍惜眼前人」、「愛要及時」、「不留遺憾」、「心有戚戚焉」、「滿滿洋蔥」，並為癌末媽媽打氣「希望有奇蹟能好轉」。點擊睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳