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【著數優惠】Pier 1929 $588起半自助午餐回歸　現場打卡享9折優惠＋生日送生蠔

休閒消費 12:27 2022/04/07

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Pier 1929推歐陸日式半自助午餐。（圖片由Pier 1929提供）

Pier 1929半自助午餐回歸了！座落於灣仔碼頭的 Pier 1929將於4月9日起再次推出半自助午餐，每逢星期六及日會有全新的歐陸日式半自助午餐（$588/位），大家可以與家人、朋友一起享用美食渡過周末。

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任食多款前菜 自選主菜

歐陸日式半自助午餐有多款美食，可任食多款前菜如煙三文魚凱撒沙律、大蝦薯仔沙律、布拉塔芝士番茄沙律、意大利凍肉拼盤及芝士拼盤，日式小食前菜就有芝麻八爪魚、中華沙律、辣味螺肉、刺身則有三文 魚、油甘魚，多款海鮮如鮮蝦、蜆、翡翠螺及青口。

此外，還可以盡情享用Pier 1929的甜品及自家製蛋糕，與此同時，還可於6款主菜中任選一款，包括澳洲M5和牛西冷伴薯角露筍（另加$80）、煎三文魚扒伴薯蓉露筍刁草忌廉汁、香草燒紐西蘭羊架伴燒薯意大利瓜、西班牙慢煮乳豬（1/4 隻）伴燒薯意大利瓜、黑松露雜菌意大利飯或原條龍蝦尾手工意粉。

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現場打卡享限時9折優惠

Pier 1929指，屆時只需要即場拍照及打卡，並將相片上傳至個人Facebook或Instagram並標籤「Pier 1929」，即可享有9折優惠。另外還設有生日優惠，壽星仔女均可享有生日月份送半打生蠔的生日優惠，只需提前2日預訂並於惠顧時出示身份證明文件，以便確認生日月份即可，不過每枱每次只可使用生日優惠一次，生日壽星不適用於9折優惠。

歐陸日式半自助餐

供應日子：逢星期六及日

供應時間：11:30-14:00或12:00-14:30（2.5 小時）

收費：$588/位（需 2 位起），另收加一服務費。

預訂請按此

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責任編緝：蕭雅文

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