【罪成判囚】涉拒捕及妨礙司法公正罪成　方仲賢判監9個月

▲ 浸大前學生會會長方仲賢就拒捕及妨礙司法公正罪，今於區域法院被判監9個月。資料圖片

浸會大學學生會前會長方仲賢涉於2019年8月，在深水埗鴨寮街購買10支雷射筆後，被警方截查時逃跑，並於驗傷期間前重設手機。方早前經審訊後被裁定拒捕及意圖妨礙司法公正兩罪罪成，在公眾地方管有攻擊性武器罪脫，今（7日）於區域法院被判監9個月。法官判刑時指，被告是在到達醫院後，在沒有警察的情況下重設手機，可見被告明顯是為了阻止警方調查，並非一時緊張，並且在有預謀下取走電話卡。

代表律師求情時指，被告方仲賢（22歲，學生）已獲2間海外大學取錄，其中1間更願意提供獎學金。代表律師指案中所指拒捕程度輕微，望可判罰款。至於妨礙司法公正罪，代表律師被告已被還押8個星期，已受到重大教訓，緩刑並非不合適。

法官判刑時指，背景報告顯示被告認為自己沒有干犯罪行，但可以處理得更好，報告又提及被告打算服刑後到海外進修。

法官指，被告購買涉案的10支高功率鐳射筆，均能在短時間內使報紙燃燒。被告早前又在記者會提及部分鐳射筆是替人購買，被告擬由自己或其他人在示威中使用上述鐳射筆。

法官續指，被告到達醫院後，在沒有警員的情況下重設手機，可見被告明顯是為了阻止警方調查，並非一時緊張。被告亦同時取走手機電話卡，法官若要取走iPhone電話卡，需要類似萬字夾的工具，顯示被告一定在有預謀下取走電話卡。

法官續指，雖然警方能透過其他途徑得到被告Facebook 、Telegram 的訊息，但遭刪除的話音短訊會影響控方舉證。法官指，司法公正是香港社會的基石，妨礙司法公正無疑是攻擊這塊基石，必須處以阻嚇性刑罰，遂就兩項控罪判監9個月，同期執行

被告早前否認1項拒捕罪、1項意圖妨礙司法公正罪及1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件經審訊後，法官裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪不成立，其餘兩罪罪成。

控罪指，被告於2019年8月6日，在鴨寮街無合法辯解而攜有10個能發出鐳射光束的裝置；同日在桂林街135號地下外，抗拒警署警長52338；以及同日在偵緝警員8702檢取其手提電話為證物作調查前，把該手提電話重新設置。

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記者：梁錦麟