【搭霸王車】兩次涉訛稱八達通卡支付的士車費　警方拘捕25歲男子

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警方今日（7日）表示，25歲男子涉兩次乘搭的士沒有支付車費，被暫控兩項「以欺騙手段取得財產」罪，案件將於5月17日在裁判法院提堂。

警方指，於3月14日接獲一名的士司機報案，指有乘客以沒有現金為由，希望以八達通轉帳來支付車費，當該乘客到達目的地之後，聲稱已從其八達通錢包轉帳至的士司機的八達通卡，並以的士司機的八達通卡支付車費，惟該乘客下車後，司機發現自己的八達通已被扣取了金錢，卻沒有收到任何車費。



警方經調查，亦發現另外一宗發生於油尖警區的類似案件。昨日在油麻地區拘捕一名25歲的本地男子，涉嫌以欺騙手段取得財產罪。人員在該名被捕男子犯案時身穿的衣服及一部手提電話，懷疑與案有關。



警方呼籲，政府已開始發放新一輪消費券計劃第一階段，市民於這段時間更應提高警覺，避免隨意給予他人八達通卡以作電子支付，並需每次確保收妥相關費用，以免騙徒有機可乘。

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責任編輯：余思嵐