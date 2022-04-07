【防疫服務包】政府全港設立89個補漏拾遺派發站　市民今日起至下周三可補領【附派發站名單】

▲ 政府全港設立89個補漏拾遺派發站。（譚以諾攝）

18區民政處今日（7日）起，於全港設立89個防疫服務包補漏拾遺派發站。尚未收到防疫服務包的市民可前往領取。另外，各派發站今明兩日會提供快速抗原測試包，讓有需要的市民領取。



各區補漏拾遺派發站將於4月7日至13日運作，工作人員早前向未有應門的住戶留下通知書，相關人士可憑通知書到派發站領取服務包。其他市民如早前未能收到「防疫服務包」，可到區內相關的派發站作簡單登記後領取。

港府於油尖旺區多處設補漏拾遺派發站，點擊下圖即看：

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補漏拾遺派發站的地址及開放時間，可按此瀏覽。另外，政府呼籲市民在4月8、9及10日每日進行檢測，並呈報陽性個案，以期盡早識別感染者作適當跟進，盡快切斷社區傳播鏈。

長沙灣體育館及麗閣社區會堂設防疫包補漏拾遺領派發站，點擊下圖即看派發情況：

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責任編輯：黃悅晴