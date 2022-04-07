【娛圈夫妻】楊洛婷貼一家四口遊大澳照　以證與老公非常恩愛

▲ 一家到大澳遊玩。

楊洛婷（Rabee'a）與Dear Jane主音黃天翱（Tim）結婚多年恩愛如昔，Rabee'a更為Tim先後誕下一女一子，一家四口幸福美滿。但日前Rabee'a竟在個人IG限時動態中以黑底白字寫著「MY HUSBAND CHEATED ON ME」，更標記Tim的Instagram帳戶，直指Tim偷食、對自己不忠， 並火速被網民截圖，隨即引起網民熱議。

事後二人親自為此事解畫，Rabee'a直認「玩大咗」，她提到自己半夜一個人湊著哭了兩小時的兒子Tristan，Tim則與大女Tanya一同睡覺，故因一時意氣更新IG限時動態。而Tim亦體諒太太的辛苦，更表明對其的愛意，可見二人愛得甜蜜，令不少粉絲「放心晒」！

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一家到大澳遊玩

今天（4月7日）Rabee'a在社交網甫出一家四口到大澳遊玩的照片，見他們做足防疫措施上陣，又吃雞蛋仔和大大杯雪糕，玩得不亦樂乎。

而Tim更搭着太太膊頭，Rabee'a一臉情深的樣子望着老公合照，隔着營幕都感受到二人的甜蜜，難怪她都表示一家玩得相當高興，兒子很喜歡吃巨型的大蝦，女兒亦高興地吃雪糕，而自己則興奮期待排了一個鐘的雞蛋仔，相信此行他們有個難忘的回憶。

不少網民更笑指未知是否Rabee'a因知道自己「玩大咗」，故甫出一家四口幸福照，以證老公對她非常疼愛。

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