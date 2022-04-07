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【娛論潮】許廷鏗VAL談選秀之路　趙展彤回憶曾參加《殘酷一叮》

娛樂 12:57 2022/04/07

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《MM730 – 娛論潮》

由馬騮搣（Gladys）及黃奕晨（Dixon）任主持的ViuTV推出全新節目《MM730 – 娛論潮》，每集與不同範疇的嘉賓探討娛樂及潮流文化的發展趨勢。

今晚（4月7日）播出的《MM730 – 娛論潮》首集邀請許廷鏗（Alfred）、趙展彤（VAL）及填詞人陳詠謙擔任嘉賓，與兩位主持討論有關近年大熱的選秀節目。

最新影片推介：After Class專訪 

Alfred、VAL談選秀之路 

Alfred於2009年參加選秀《超級巨聲》並獲得「將軍澳吳尊」的稱號。雖然最後三甲不入，但奪得「最強人氣獎」，更在節目結束後與唱片公司簽約。

Alfred表示參加選秀前已獲該唱片公司招手，本以為選秀後公司會忘記此事，很感恩公司回頭找他簽約。

    點擊圖片放大
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《全民造星IV》出身的VAL由7歲開始，參加過4個選秀節目，選秀經驗豐富。

VAL分享參加《殘酷一叮》的契機，當時VAL的媽媽很喜歡帶VAL參加選秀，所以媽媽用文具套裝作為獎勵，幫VAL報名參加《殘酷一叮》。於是VAL為了得到心愛的文具套裝，踏上《殘酷一叮》的舞台。

撰文 : TOPick柴犬出動

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