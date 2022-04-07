【金牌經理人】霍汶希罕曬10歲女兒泳照少女味濃　單親媽Mani感慨︰不捨大得咁快

▲ 霍汶希（Mani）罕有分享女兒穿泳裝的背影照，感慨女兒大得好快。

英皇高層霍汶希（Mani）向來公認是最美的「金牌經理人」，現年49歲的Mani於2011年在美國低調誕下女兒Hanni，成為單親媽媽獨力湊大女兒。一直以來，Mani都極少讓女兒曝光，近日卻罕有分享女兒穿泳裝的背影照，感慨女兒已由細路女變成少女。

自去年母親節後，Mani罕有在社交平台再分享女兒Hanni的照片，Hanni穿上紅色一件頭泳裝坐在泳池邊，雖然只見上半身的背影，也看得出Hanni少女味濃，長得亭亭玉立，難怪Mani發文寫道︰

親子日！簡單快樂。#已由細路女變做少女 #唔捨得佢大得咁快。

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不少網民留言大讚Hanni長得漂亮似媽咪，「亭亭玉立，好靚咁喎」、「看背影就知道是個美女跟媽媽一樣靚」，連湯怡也留言祝福︰「咁大個喇！Hanni每日都咁快樂。」

分手後才得悉懷孕 生父成謎

Mani對女兒一向十分保護，過去曾公開數張與愛女合照，雖然只露出半張臉，但都見到女兒遺傳了Mani的大眼睛和雙眼皮，被網民盛讚兩母女都是美人胚子。

▲ 雖然女兒只露出半張臉，仍可見到她遺傳了Mani的大眼睛和雙眼皮。（IG圖片）

有最美「金牌經理人」之稱的Mani，在14歲時被星探發掘，參與電影《七兄弟》飾演林青霞童年的角色，16歲開始接觸模特兒工作，21歲加入英皇擔任經理人，曾捧紅謝霆鋒、容祖兒、Twins、關智斌等，現時Mani已貴為英皇娛樂集團營運總裁。

2013年，未婚的Mani在微博自爆育有一女，女兒Hanni早於2011年出生，外界一直推測孩子生父是富商賀丹青，可是兩人一直未有承認。在後來的訪問中，Mani表示和男友分手後才得悉懷孕，經深思熟慮後決定生下女兒獨力撫養，並希望給女兒最幸福的生活。

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9個月大曾發燒抽筋昏迷

在去年的內地節目《了不起的姐姐2》中，Mani曾向愛將容祖兒分享兩母女的生活點滴，更大爆女兒在9個月大初到北京時曾發燒抽筋昏倒，緊急送女兒入院，嚇個她半死。

還記得有一次去醫院，突然發覺女兒的眼睛定了，動也不動，原來她是睜著眼睛昏倒了，然後高燒抽筋。我姐姐抱著她，然後我衝到醫生那邊叫︰『大夫，救救我女兒！』，我姐姐因為腳軟跪了下來……一進去就有3個醫護人員，一個醫生按住她人中就搶救，嚇死我了！

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不認同自己是單親媽︰她有爸爸

她慶幸昏迷事件是在醫院發生，又稱明白家長會擔心小朋友，直到現在女兒10歲才稍為安心。而對於單親媽媽的身分，Mani在節目中也分享了自己的見解，她不認同自己是單親媽媽。

人家可能說我是單親母親，我說她有爸爸，她爸爸還活著，沒有單親。只是我們不是以兩夫妻相處而已……我們覺得對孩子的責任，要共同承擔。從我決定有一個孩子的時候，我就很明確地告訴自己，後面的路應該怎麼走。既然我是一個母親，我就把我的崗位、母親角色做好。

當時身旁的祖兒笑指Mani自為人母後脾氣變好，亦替Mani感到高興。Mani曾語重心長勸祖兒要盡快生仔，「我人生完整了，祖兒你一定要生孩子。我以前都不知道、不肯定，但是我做了我覺得是人生最對的一個決定，就是生了我的女兒。」

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責任編輯︰王明芳