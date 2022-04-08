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【復活節2022】The Mira復活節住宿$1300起　$488起嘆復活節自助餐

休閒消費 13:58 2022/04/08

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The Mira 推出一系列復活節美食及住宿。（圖片由酒店提供）

踏入四月，復活節即將來臨！今年 The Mira Hong Kong為大家準備了復活節彩蛋！當中包括復活節住宿、朱古力甜點以及復活節自助餐，讓大家有一個歡樂的復活節。

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酒店The Mira推出復活節住宿之旅，當中會送上內藏糖果的朱古力，打破外殻蛋便會有糖果，大家還可選擇入住Mira套房70，或城景客房享用小雞造型朱古力。同時可享免費迷你吧飲品及於客房內享用2人晚餐，品嚐走地雞三文治等多款美食。

入住日期：4月4至18日

價錢：每晚HK$1300起

The Mira還推出了朱古力甜點，安在家中也可以度過復活節，朱古力蛋糕以70%黑朱古力慕斯、朱古力布朗尼、及復活蛋的鳥巢組合而成的樹幹蛋糕，以及傳統節慶手工製的糕餅，如十字麵包及彩蛋麵包。還有COCO設計的夾心朱古力復活蛋，可供選擇！

提供日子：4月4至18日

價錢：HK$24 – HK$380

查詢及預訂請按此

最後，The Mira亦有推出Yamm的復活節早午自助餐，包括供應氣酒，炙燒和牛玉子蛋箱壓壽司美食，大家亦可享受下午茶甜點，包括伯爵茶朱古力蛋糕及小雞造型棉花糖等。

早午自助餐：

供應時段：上午11時30分至下午2時45分 

價錢：HK$488（成人） / HK$308（小童），專享無限供應氣酒或果汁。

價錢另收加一服務費。

自助下午茶：

供應時段：下午3時30分至5時45分

價錢：HK$368（ 成人）/ HK$248（小童）

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責任編緝：蕭雅文

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