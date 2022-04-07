【鍾袁一戰】爆鍾培生秘密後首現身 袁嘉敏素顏轉密實打扮網民唔認得
娛樂 13:22 2022/04/07
前港姐袁嘉敏（Candy）日前在社交網站大爆豪門秘密，爆料稱獲「富三代」鍾培生及其父包三餐達一年，卻換來一場噩夢。不但炮轟鍾氏父子是人渣，並指二人曾向她提出「古怪要求」，成為全城熱話。近日更有指鍾培生給她的「經濟支持」共約一百萬元，弄得一地花生。
Candy揭露豪門秘密後已火速離港，前日（4月5日）在網上透露行蹤，獨自出國散心的她先到法國波爾多生活一至兩個月，之後再歐遊探望朋友，尾站為法國巴黎，預計7月才返港。
【鍾袁一戰】袁嘉敏爆料後赴法國行蹤曝光 傳鍾培生「經濟支持」共100萬元
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爆料後首現身
事隔一星期後，一直以文字交代近況的她終於首現身，上載一張對鏡自拍的最新近照。
相中見她換了一頭新髮型，素顏上陣配戴眼鏡及口罩，而且上衣密實包到冚，與平日性感見稱的Candy完全判若兩人。網民對於她這個從良Look紛紛表示唔認得，原來Candy也有鄰家女孩的一面，大讚好Pure。
她在相中配文「Beautiful sunny day」，之後再晒出一張大歎咖啡的寫意相片，可見其心情不俗。
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撰文 : TOPick柴犬出動