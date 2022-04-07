【刑恐判囚】涉以裸聊片段威迫女友性交　17歲男生認刑恐等罪判入勞教中心

▲ 17歲男生承認以裸聊片段威迫前女友性交，今於區域法院被判入勞教中心。資料圖片

17歲中學男生與女同學分手後，以早前拍下的裸聊片段威脅女同學復合及性交，得手後重施故技，令女生在受驚下向母親求助揭發事件。涉案男生早前於區域法院承認刑事恐嚇、以威脅手段及企圖以威脅手段促致非法性行為共3罪，今（7日）被判入勞教中心。法官指被告在案所作的行為對事主造成很大影響，勸喻被告日後應好好做人，切勿再傷害別人及家人。

被告C.W.K.(17歲，學生），早前承認刑事恐嚇、以威脅手段及企圖以威脅手段促致非法性行為共3罪。

代表律師求情時指，被告明白罪行嚴重，事後亦有悔意，並對自己連累家人而感到虧欠。案中被告沒有發布事主的淫相，與事主性交時亦有使用安全套。同時被告案發時僅16歲，與事主年齡相若，冀法官能判處被告進入勞教中心。

法官判刑時指，報告顯示教導所及勞教中心均合適被告，但以年期計，教導所較為合適。惟考慮被告在港簽證的居留問題，未能符合院所日後的監管時期。同時被告認罪，節省法庭時間，遂判處被告進入勞教中心。法官指被告所作行為對事主造成很大影響，勸喻被告日後應好好做人，切勿再傷害別人及家人。

案發於2020年11月至12月間，被告與事主X為中學同學，兩人於2020年1月起交往約5個月，期間曾以通訊軟件微信裸聊。

兩人分手後6個月，即於11月初，被告透過社交平台instagram，向X發送在裸聊時拍下的淫照及片段，並要求X和他復合，否則將發布有關影像。X遂與被告持續溝通，惟被告及後再向X發送有關影像，更要求X與性交。

X受驚下答應被告，在被告家中與他性交。事後X目睹被告刪去影片，X遂相信被告會刪去其他影像。惟被告及後又再以相同手法，企圖再度脅迫X性交。X遂告知母親，揭發事件。

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記者：梁錦麟