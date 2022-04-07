  • 26°C
香港時間 : 2022407日 (週四) 13:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】衞生防護中心專家倡60歲或以上打四針　第三針後隔3個月再接種

社會 12:45 2022/04/07

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

(資料圖片)

本港至今已有逾621萬人接種首劑新冠疫苗，有近290萬人更已完成三劑疫苗接種。衞生防護中心聯席科學委員會聯同行政長官專家顧問團昨日(6日)召開會議，討論第四劑疫苗接種安排，建議60歲或以上長者應於第三劑疫苗後至少3個月後，接種第四劑加強劑。

聯席科學委員會及行政長官專家顧問團認為，第五波疫情下的死亡個案，大部分均屬60歲或以上長者，遂建議長者群組於接種第三劑疫苗後至少3個月後，可接種第四劑加強劑新冠疫苗，包括科興及復必泰疫苗。

專家指，因應海外做法及世衞提出一併接種新疫苗的建議，於獲得接種同意下，不反對提供彈性，准予接種新冠疫苗同時接種季節性流感疫苗或其他兒童疫苗。

至於早前曾感染新冠肺炎的康復者，聯席科學委員會及行政長官專家顧問團亦提出更詳細指引，如下：

感染前未曾接種新冠疫苗人士

  • 60歲或以上長者、安老或殘疾院舍院友
    康復後隔一個月接種首劑科興或復必泰，接種首劑後隔於1至3個月接種次劑，隨後再隔3個月再打第三劑
  • 3歲至59歲康復者
    康復後隔一個月接種首劑科興或復必泰，當中18歲以上者隨後再隔3個月再打第二針

60歲或以上長者、安老或殘疾院舍院友，以及12歲或以上免疫力受抑制的人士即使染疫康復後，均需接種三劑新冠疫苗

感染前已接種一劑的人士

  • 60歲或以上長者、安老或殘疾院舍院友
    康復後隔3個月接種一劑疫苗，再隔3個月再打一針
  • 免疫力受抑制病人
    12歲或以上康復後需分別隔1個月及3個月接種多兩劑；5至11歲者康復後1個月，只需補打一針

5至17歲兒童及青少年，如感染前已打一針復必泰，康復後就無需補針

感染前已接種兩劑的人士

  • 60歲或以上長者、安老或殘疾院舍院友
    康復後3個月需補打一針疫苗
  • 免疫力受抑制病人
    12歲或以上者新冠康復後需隔3個月補打一針疫苗

聯席科學委員會及行政長官專家顧問團指，感染新冠肺炎後，於核酸或快速抗疫原檢測陽性結果日子起計14日，已可視作康復。

專家亦稱，如接種者不能肯定曾否受感染，亦將會視作未曾受感染處理，不建議及無需要於接種前進行病毒篩查。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳正怡

相關文章

【新冠疫苗】許樹昌：下周討論市民接種第4針疫苗　傾向讓長者優先接種
10:50 2022/04/02
【新冠疫苗】許樹昌：下周討論市民接種第4針疫苗　傾向讓長者優先接種
【上門接種】政府首次安排醫護上門接種疫苗　聶德權形容「針針皆辛苦」
18:47 2022/03/31
【上門接種】政府首次安排醫護上門接種疫苗　聶德權形容「針針皆辛苦」
【新冠疫苗】過敏科醫生：絕大部分人適合接種疫苗　只有一類人過敏或需評估
19:37 2022/04/04
【新冠疫苗】過敏科醫生：絕大部分人適合接種疫苗　只有一類人過敏或需評估

你可能感興趣

【新冠疫苗】許樹昌：下周討論市民接種第4針疫苗　傾向讓長者優先接種
10:50 2022/04/02
【新冠疫苗】許樹昌：下周討論市民接種第4針疫苗　傾向讓長者優先接種
【上門接種】政府首次安排醫護上門接種疫苗　聶德權形容「針針皆辛苦」
18:47 2022/03/31
【上門接種】政府首次安排醫護上門接種疫苗　聶德權形容「針針皆辛苦」
【新冠疫苗】過敏科醫生：絕大部分人適合接種疫苗　只有一類人過敏或需評估
19:37 2022/04/04
【新冠疫苗】過敏科醫生：絕大部分人適合接種疫苗　只有一類人過敏或需評估
新冠肺炎疫情 科興 BioNTech 疫苗 新冠肺炎 衞生防護中心 院舍 私家醫院

最高瀏覽

【金宵大廈2】鄭子誠+于洋+曾展望獲讚演技好　網民：陰謀誠今年應該有獎吧！
11:22 2022/04/06
【金宵大廈2】鄭子誠+于洋+曾展望獲讚演技好　網民：陰謀誠今年應該有獎吧！
【大S離婚】徐熙媛離婚真正內情曝光　大S呻老婆唔易做結婚似坐監
11:43 2022/04/06
【大S離婚】徐熙媛離婚真正內情曝光　大S呻老婆唔易做結婚似坐監
【金宵大廈2】于洋「詐屍」劇情被網民嗌恐怖　李施嬅解釋箇中科學根據
12:29 2022/04/06
【金宵大廈2】于洋「詐屍」劇情被網民嗌恐怖　李施嬅解釋箇中科學根據