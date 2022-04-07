【新冠疫苗】衞生防護中心專家倡60歲或以上打四針　第三針後隔3個月再接種

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本港至今已有逾621萬人接種首劑新冠疫苗，有近290萬人更已完成三劑疫苗接種。衞生防護中心聯席科學委員會聯同行政長官專家顧問團昨日(6日)召開會議，討論第四劑疫苗接種安排，建議60歲或以上長者應於第三劑疫苗後至少3個月後，接種第四劑加強劑。

聯席科學委員會及行政長官專家顧問團認為，第五波疫情下的死亡個案，大部分均屬60歲或以上長者，遂建議長者群組於接種第三劑疫苗後至少3個月後，可接種第四劑加強劑新冠疫苗，包括科興及復必泰疫苗。

專家指，因應海外做法及世衞提出一併接種新疫苗的建議，於獲得接種同意下，不反對提供彈性，准予接種新冠疫苗同時接種季節性流感疫苗或其他兒童疫苗。

至於早前曾感染新冠肺炎的康復者，聯席科學委員會及行政長官專家顧問團亦提出更詳細指引，如下：

感染前未曾接種新冠疫苗人士

60歲或以上長者、安老或殘疾院舍院友

康復後隔一個月接種首劑科興或復必泰，接種首劑後隔於1至3個月接種次劑，隨後再隔3個月再打第三劑

康復後隔一個月接種首劑科興或復必泰，接種首劑後隔於1至3個月接種次劑，隨後再隔3個月再打第三劑 3歲至59歲康復者

康復後隔一個月接種首劑科興或復必泰，當中18歲以上者隨後再隔3個月再打第二針

60歲或以上長者、安老或殘疾院舍院友，以及12歲或以上免疫力受抑制的人士即使染疫康復後，均需接種三劑新冠疫苗

感染前已接種一劑的人士

60歲或以上長者、安老或殘疾院舍院友

康復後隔3個月接種一劑疫苗，再隔3個月再打一針

康復後隔3個月接種一劑疫苗，再隔3個月再打一針 免疫力受抑制病人

12歲或以上康復後需分別隔1個月及3個月接種多兩劑；5至11歲者康復後1個月，只需補打一針

5至17歲兒童及青少年，如感染前已打一針復必泰，康復後就無需補針

感染前已接種兩劑的人士

60歲或以上長者、安老或殘疾院舍院友

康復後3個月需補打一針疫苗

康復後3個月需補打一針疫苗 免疫力受抑制病人

12歲或以上者新冠康復後需隔3個月補打一針疫苗

聯席科學委員會及行政長官專家顧問團指，感染新冠肺炎後，於核酸或快速抗疫原檢測陽性結果日子起計14日，已可視作康復。

專家亦稱，如接種者不能肯定曾否受感染，亦將會視作未曾受感染處理，不建議及無需要於接種前進行病毒篩查。

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記者：陳正怡