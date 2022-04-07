【食用安全】實測政府抗疫包KN95口罩　K Kwong讚防護力高但有1大缺點【附使用建議】

▲ K Kwong表示，政府抗疫包裡的KN95口罩防護力高，但有一大缺點。

由於疫情持續，政府上周向全港住戶派發「防疫服務包」，內有兩包KN95口罩。化學博士K Kwong（鄺士山）近日試戴該款口罩，並剪開口罩研究其結構。他表示，這款KN95口罩防護力高，但試戴後發現有一大缺點，並教大家改善方法。整體而言，他認為「戴得過」，但有網民發現口罩質素參差，試戴後有同一問題出現。

▲ 政府免費派發的「防疫服務包」中，內有兩包KN95口罩 。（資料圖片）

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K Kwong近日在其facebook專頁拍片評論政府派發的KINGFA KN95口罩。他剪開這款KN95立體口罩研究，發現內有四層：最貼面那層是親膚布；然後是熱風棉，即似即用即棄的濕紙巾的成分；中間層為二合一熔噴布，面層有塊用作防水排水布料。

口罩優點

他認為其防護力相等於2個外科口罩，綜合而言，優點如下：

1. 鼻樑位置沒漏氣，因為有兩條孖鐵線用來固定。

2. 口罩有四層，中間層為二合一熔噴布，估計質量為50-60 GSM，很厚，過濾力和防護力也高。

3. 撕開熔噴布是棉花糖質地，靜電層吸附力強，防護能力高。

4. 每一個獨立體也看不見洞孔，質料不錯。 ▼ 點擊圖片放大 +5 +4

口罩缺點

他自己試戴後覺得，整體來說也較貼面，但唯一缺點是耳繩比較長，佩戴後比較鬆，以致口罩兩側會漏氣，認為若耳繩綁在後腦的話才會較貼面。為此，他教大家一個解決方法：用洗頭水樽自製「口罩耳繩調節扣」，扣住兩邊耳繩，以減少漏氣機會。

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整體而言，K Kwong說：「我個人覺得，呢隻係戴得過嘅。如果（價格）喺港幣2元內，係非常值得買嘅口罩。」不過，有網民則不同意，認為試戴後耳朵很痛，兩側甚至鼻樑位同樣有漏氣情況，表明不會再戴。

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責任編輯：羅嘉欣