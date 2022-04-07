【差餉地租】指明商業處所可延期繳付差餉或地租　明起接受申請

▲ 指明商業處所可延期繳付差餉或地租。（馮漢柱攝）

政府今日（7日）公布，「指明商業處所」延期繳付差餉及／或地租計劃明日（8日）起接受申請。如物業單位完全或主要用作「指明商業處所」，並在申請當日有現行租賃，相關差餉及／或地租帳目的登記繳納人或其授權代理人可向差餉物業估價署（估價署）申請將有關物業今年4月至6月季度徵收通知書上（可包括今年1月至3月季度尚未繳付的差餉及／或地租）的繳款日期由4月29日延至8月12日。

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所有非使用自動轉帳的帳戶的申請必須於5月6日或之前送達估價署，而使用自動轉帳的帳戶的申請截止日期則為4月20日。逾期收到的申請將不獲處理。一般情況下，估價署會在接獲申請後3星期內發出申請結果。

估價署建議合資格的登記繳納人盡量使用該署網站所提供的「遞交表格電子化」服務，於網上提交電子申請表格（e-RVD 1070），以便申請能盡快獲得處理。繳納人亦可將填妥的表格（RVD 1070）郵寄或由專人送交估價署，地址是九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓。繳納人可於申請期間任何時間從估價署網頁下載表格（RVD 1070），或致電該署熱線2152 0111（由「1823」接聽）或電話資訊服務2152 2152索取有關表格。

這項延期繳付「指明商業處所」差餉及地租的行政措施是優化2022至23年度《財政預算案》中提議暫緩追討欠租措施的一部分，旨在加強支援受第五波疫情影響的指定行業的商業租戶周轉。這項法定措施的條例草案，即《商業租戶短期保護措施（2019冠狀病毒病疫情）條例草案》，已於3月18日刊憲，並須經立法會審議和批准。

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記者：黃穎津