【漫畫家】作者藤子不二雄A離世享年88歲　經典作品有《小鬼Q太郎》及《忍者哈特利》等

日本著名漫畫家藤子不二雄 A （本名安孫子素雄）今日早上在川崎市內家中離世，享年88歲。當地警方表示，死亡原因正在調查。

漫畫家藤子不二雄 A 在國小時就立志成為漫畫家，從1951年開始畫漫畫，在《每日小學生新聞》刊登作品，其後與《哆啦A夢》作者藤子·F·不二雄（本名藤本弘）到東京發展，並共用「藤子不二雄」筆名多年，一直到1987年因為風格不同正式分拆筆名，分別為「藤子不二雄Ⓐ」和「藤子不二雄Ⓕ」。

藤子不二雄 A 以《小鬼Q太郎》、《忍者哈特利》、《魔太郎がくる！！》等經典作品聞名。



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記者：余思嵐