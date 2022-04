【告別舞台】71歲Phil Collins手部神經勞損退出歌壇　女兒Lily後台應援老爸告別演唱會

▲ Phil Collins引退,女兒Lily Collins在後台支持老爸的演出。

大家還記不記得有鼓王之稱的歌手Phil Collins,這位現年71歲的歌手,在8、90年代曾經推出不過少大熱的歌曲,包括《Against All Odds》和《A Groovy Kind of Love》等,近年因為手部神經勞損,早已不後當年勇,上星期更正式告別舞台,其女兒Lily Collins在後台應援老爸。

▲ 現年71歲的Phil Cillons早前正祗引退。(圖片officialphlicollins ig)

1982年至1990年間可說是Phil Collins的高峰,演藝生涯入中得到3張英國同7張美國排第一單曲,大家耳熟能詳的歌曲隨手拈來的有《Against All Odds 》、《One More Night》和《A Groovy Kind of Love》等,

當中的《One More Nights》和《Against All Odds》在全球銷量上更高達1億5千萬張﹗不過,因為他40年長期打鼓的關係,令脊椎移位和手部神經出現嚴重勞損後遺症,加上自覺與今天的流行樂壇格格不入,於是決定於今年與樂隊Genesis來個《The Last Domino》告別演唱會。

據說原定告別巡迴演唱會於5月會在香港、台北和新加坡舉行,但因為疫情和他的耳疾復發而除消,對於我們未能看他的告別演唱會實在非常可惜。

而上星期在倫敦O2 Stage舉行的Gensis演唱會,身為Phil女兒的Lily Collins自然成為爸爸的「忠粉」應援代表,在ig裏發表樂隊的歌曲和爸爸的表演為她帶來生命中美好的回憶。此外,弟弟Nic Collins亦成為步父親後塵成為鼓手在台上表演,正所謂子承父業,對弟弟感到非常自豪。

記者:何偉雄