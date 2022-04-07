【湊成「好」字】突然作動差點來不及去醫院　梁麗翹順產誕子全程不用1小時

▲ 梁麗翹日前誕下仔仔。

現年37歲的《東張西望》主持梁麗翹（Nicole）昨日（6日）在社交網公布順利誕下第二胎，兒子取名Nathaniel，育有一女的她，順利湊成一個「好」字！

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Nicole今次生仔採自然分娩，不過過程非常緊急，仔仔差點在往醫院途中出世，好彩沒有塞車，她笑言仔仔差點變「紅隧BB」，到醫院後，誕子全過程更不用1小時。

Nicole在社交網晒出多張抱B相，見Nathaniel輪廓分明鼻高高，長得相當俊俏，Nicole透露仔仔差不多6磅重，樣子跟家姐Nanette相似，由於她叫Nicole，老公叫Nick，故笑言全家都是N，又指Nathaniel意思代表BB是上天送給他們的禮物。Nicole用英文扮仔仔留言指：「媽媽在分娩時非常痛苦，但她說這一切都是值得的，因為她的生活現在有我在裡面已經非常完美了。」

Nicole參選2011年度香港小姐競選入行，2017年2月與拍拖僅兩個月的圈外男友Nic閃婚，同年12月宣佈懷孕4個月。 翌年5月18日，誕下女兒Nanette，現在主要主持《東張西望》。

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責任編輯:陳麗薇