【第五波疫情】科大要求教職員每周一次快測　校方每月提供4套快測套裝

▲ 科大要求教職員每周一次快測。（資料圖片）

香港科技大學今日（7日）向教職員表示，由4月19日起，要求需要回校的員工每周進行一次快速檢測，校方會每月提供快速測試套裝。

科大副校長（行政）龐鼎全及健康安全及環境處處長俞宗岱向教職員表示，學校將由4月11日逐步回復正常運作，由4月19日起，要求回校工作的教職員每周進行一次自我快測。校方將每月向教職員發放4套快測套裝，建議教職員在早上進行快測，相關派發安排視乎供應及疫情發展而定，會作不時檢討。

兩人又說，雖然疫情逐漸穩定，但確診個案數字仍處於高位，呼籲教職員繼續保持警惕，保持適當社交距離及良好衞生習慣。另外，政府向全港住戶派發防疫服務包，呼籲市民於4月8日至10日每日進行一次快速檢測，科大亦呼籲教職員要進行相關檢測。

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責任編輯：黃悅晴