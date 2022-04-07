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【虐待兒童】童樂居虐兒案再多1名被告獲高院批保釋　禁入童樂居100米範圍

社會 13:10 2022/04/07

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童樂居虐兒案再多1名被告今向高院申請保釋獲批。資料圖片

香港保護兒童會轄下「童樂居」疑發生虐兒事件，至今已有27名被告提堂，其中3人正被還押，繼早前1名被還押被告於高院申保釋獲批准後，再有1名45歲被告今（7日）向高院申請保釋獲批，准以現金及人事擔保各1萬元保釋，其間不得進入童樂居100米範圍內等。

申請人伍家穎（45歲），法官聽取雙方陳詞後批准保釋申請，被告准以現金及人事擔保各1萬元保釋，其間不得離港，須交出旅遊證件，每周到警署報到，不得更改住址，不得接觸控方證人，或接觸童樂居員工、兒童及其家人，不得進入童樂居100米範圍內，以及不得受聘照顧14歲以下兒童。

申請人被捕時報稱幼兒工作者，被控1項對所看管兒童或少年襲擊罪。控罪指她於2021年11月21日，在旺角砵蘭街387號地下「童樂居」內，對2歲女童N負有管養、看管或照顧兒童責任，故意襲擊女童N，其方式相當可能導致女童N受到不必要的苦楚。

涉及童樂居虐兒案件已有27名被告提堂，2名被告正被還押，其餘被告准保釋候訊，案件將於4月25日在九龍城裁判法院再提訊。

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記者：林育慧

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