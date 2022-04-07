【輻射危機】港男租屋驚見對面單位築「發射站」 單位測出高頻電磁波恐增患癌風險

▲ 港男租屋驚見對面單位築「發射站」，單位測出高頻電磁波恐增患癌風險。

香港寸金尺土，不少人租屋都會作全方位考慮。而日前一位網民卻在租屋時沒留意對面單位情況，導致近日陷入困擾。該網民在連登討論區發文，指自己所租單位對面疑似設有信號發射器，憂慮長期住附近會受到嚴重輻射，影響健康。貼文引起大量網友討論，紛紛建議事主考慮搬走。

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而事主續上載在屋內測量高頻電磁波的相片，有不少人表示，住在「發射站」對面接收到的輻射危害，隨時比住在樓頂發射站下更為嚴重，奉勸事主盡快尋求解決辦法，避免長期下去增加患癌風險。

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專家呼籲注意家居輻射危害

TOPick訪問過上水住近手機發射站的頂層住戶，5年間一屋3人全都患上癌症，疑與發射站的輻射有關。而香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士）亦曾表示，朋友16歲的兒子經常在訊號不佳的房間玩電話，多年前患腦癌離世。他他引用外國一項研究表達其真確性，強調是有機會致癌的；自己亦尤其注意輻射的影響，並養成習慣例如：

從不在升降機內講電話，避免手機為接收訊號而加強電流，吸引高輻射水平。

打電話時盡量把手機面向發射站

自己買樓的話，一定不會考慮在大廈天台發射站下面那兩層的單位

自保方法

另外，城大電子工程學系副教授曾劍峰亦教路，錫紙和金屬等物料均可反射輻射，市民可在家中用金屬物料自製「休息區」，阻擋輻射。例如：

自製1x1m的鐵皮阻擋

用金屬物料設立1-2平方米休息區阻擋輻射

選擇固網電話，減少使用手機

手機通話時選用免提裝置

睡覺時關閉手機，放在遠離枕邊位置

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責任編輯：羅嘉欣