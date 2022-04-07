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【李家超辭職】林鄭：目前未有政務司司長署任安排　與免職事宜一併交由中央考慮

政治 13:07 2022/04/07

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特首林鄭月娥。

政務司司長李家超昨日請辭，若辭職獲得中央批准，將參選特首選舉。特首林鄭月娥今日如常出席每天早上舉行的抗疫記者會，仍然拒絕評論李家超參選事宜，僅稱目前未有政務司司長署任的安排。

不過，回顧5年前林鄭辭職參選，時任特首亦有即時署任政務司司長。林鄭說：「儘管以往即刻當日有人辭職就有一個署任安排，今次我覺得一併處理是比較適合的，所以現在一併在中央來考慮。大家放心！暫時無政務司司長，工作都會繼續有人做。」

有記者問及周一公開宣布不會爭取連任後，中央有否作出回應。林鄭則反問，她不競逐連任，是其自己決定，為何有人需要對此作出公開回應？又指歡迎親友及支持者，因為欣賞她過去的工作，而向她發訊息，但她的辭職決定，毋需任何官方回應，包括中央政府。

林鄭續指，她目前唯一責任，是順利舉行第六屆行政長官選舉工作，並引用《基本法》條例指，行政長官責任是報請中央人民政府，有關任命及免除職務的決定，目前暫時未有政務司司長署任的安排，又提及每一名問責官員暫時不能履行其職務時，會有一個行政安排的署任，而非實任安排。

至於資格審查委員會，林鄭表示，該委員會主席之位，並無指明必須由政務司司長擔任，只列名需要由她委任，稍後她會再重新再作出任命，確保資格審查委員會連同3名非官方成員，可以即時處理特首選舉候選人資格審查工作。

同場的勞工及福利局長羅致光，亦被問及會否支持李家超參選特首。他則回應指，就算自己尚未做問責官員之前，都不會評論個別官員的表現，僅會評論有關政策，「這個是我在過往幾十年我在參與政治或政策工作，都是我經常保持的基本原則」，而他如今作為一個問責官員，更不會評論以前或今天的同事。

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記者：陳葆琳

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