【抗疫支援】大澳文物酒店推免費中醫視像診療服務　首階段惠及300名大澳及大嶼山居民

▲ 大澳文物酒店推免費中醫視像診療服務，首階段惠及300名大澳及大嶼山居民。

大澳文物酒店聯同香港中西醫結合醫學會（中醫）、大澳鄉事委員會、香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處及香港家庭福利會，推出社區視像醫療服務，費用全免。首階段服務於3月21日展開，將服務300位大澳及大嶼山居民。計劃將向更多地區擴展，讓更多市民受惠。

視像醫療服務包括由合資格中醫師組成的小組透過視像提供醫療諮詢，並由大澳文物酒店員工及義工向應診者派送3天份量的中藥湯包。大澳文物酒店員工及義工會為求診者提供所需協助，包括提供智能電話及平板電腦。計劃推出即獲積極及正面反應，尤其是居於 偏遠地區或行動不便的長者。

大澳居民梁木全先生稱，這次是他第一次嘗試視像醫療服務，很多大澳長者和她一樣， 不懂得使用平板電腦和智能電話，有大澳文物酒店的職員及義工親切的協助，十分便利。

此外，大澳文物酒店亦於3月10日為大澳長者送上120個防疫包支援抗疫，包括口罩、面罩、消毒用品、維他命和湯包等。

社區視像醫療服務由香港中西醫結合醫學會（中醫）榮譽會長黃譚智媛帶領的團隊提供。黃譚智媛表示，長者在第五波的疫情中屬於高危一群，社區免費視像醫療服務能幫助居於大澳和大嶼山偏遠地區及行動不便的長者輕鬆就醫。此項計劃由多個社區團體齊心合作，充分體現互助精神。

大澳鄉事委員會主席何紹基指，疫情爆發，不少大澳居民感到徬徨。社區視像醫療服務平台是大澳及大嶼山首個視像醫療服務，非常切合社區所需，讓居民可以輕鬆求診。

香港歷史文物保育建設有限公司董事黃永光指，視像醫療服務讓大澳及大嶼山居民可輕鬆獲得優質中醫醫療和諮詢服務，強調疫情當前，每一分力量皆非常重要。

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記者：黃穎津